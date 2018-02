Francja: Karnawał w Dunkierce z zarzutami o rasizm

Karnawał w Dunkierce znalazł się pod ostrzałem przeciwników rasizmu z powodu wykorzystania przez częœć uczestników tzw. blackface - stylu teatralnego makijażu stosowanego pod koniec XIX i na poczštku XX wieku, który nakładano na twarz białym aktorom wcielajšcym się w rolę czarnoskórych postaci.

W karnawale w Dunkierce bierze udział kilkadziesišt tysięcy ludzi. Częœć z nich zakłada kostiumy na parady, niektórzy wybierajš czarny makijaż i ubrania przypominajšce tradycyjne afrykańskie stroje.

W centrum uwagi znalazła się tradycyjna "Noc Czarnych" - organizowane co pięć lat wydarzenie, na które wstęp kosztuje 30 euro, a wpływy przeznaczane sš na organizację charytatywnš zajmujšcš się ratownictwem morskim. Na plakacie promujšcym imprezę (zaplanowanš na 10 marca) znalazło się trzech pomalowanych na czarno mężczyzn w przepaskach i pióropuszach.

Patrick Vergriete, miejscowy burmistrz, zwišzany z lewicš, bronił imprezy i tradycji blackface, jako "wolnoœci do œmiechu i wspólnej zabawy". Dodał, że stroje sš satyryczne i powinny być odbierane jako karykatura.

- Karnawał to licencja na zmianę życia, œwiętowanie różnic, zmianę koloru skóry, swojego stanu czy pracy - napisał w zeszłym tygodniu w gazecie "Le Monde".

Przeciwnicy sš jednak zdania, że blackface to przejaw rasizmu. Przypominajš, że mieszkańcy Afryki byli rozrywkš w cyrkach w XIX wieku w Europie, a w USA pomalowani na czarno biali aktorzy byli przedstawiani jako osoby głupie w tzw. przedstawieniach "minstrel". Działacz Louis-Georges Tin, przewodniczšcy Conseil représentatif des associations noires de France - federacji afrykańskich zwišzków we Francji, podkreœla, że malowanie twarzy na czarno wykorzystywano do obœmiewania osób pochodzšcych z Afryki jako dzikusów i imbecyli. Również piszšc w "Le Monde" przypominał o mało znanej roli Dunkierki w XVII i XVIII wieku, jako oœrodka handlu niewolnikami.

- Zwolennicy twierdzš, że "Noc Czarnych" to tradycja. To prawda. Rasizm też jest tradycjš - napisał Louis-Georges Tin.

To kolejny przypadek, kiedy Francja dyskutuje na temat rasizmu. W grudniu piłkarz Antoine Griezmann przeprosił za umieszczenie na swoim koncie na Twitterze zdjęcia, na którym miał twarz pomalowanš czarnš farbš. Zawodnik był na zdjęciu ucharakteryzowany na czarnoskórego koszykarza drużyny Harlem Globetrotters. Piłkarz Atletico Madryt i reprezentacji Francji opisał swoje zdjęcie słowami "impreza w stylu lat 80-tych". Kiedy spadła na niego fala krytyki, zaczšł wyjaœniać, że jest fanem Harlem Globetrotters i "pięknej epoki" lat 80-tych, a zdjęcie jest hołdem dla tych czasów. - Jeœli kogoœ obraziłem, przepraszam - napisał jednak póŸniej, po czym usunšł zdjęcie z Twittera.