Nie żyje nastolatek skatowany wczoraj przez pseudokibiców

Nad ranem zmarł 18-latek, którego wczoraj zaatakowała w Krakowie grupa napastników uzbrojonych w maczety, siekiery i noże.

Nastolatek próbował uciekać i kryć się za przypadkowš kobietš, ale dosięgły go liczne ciosy zadawane nożami, maczetami oraz siekierš. Trafił wieczorem do szpitala w stanie krytycznym, ale nie udało się go uratować.

Według policji atak był elementem porachunków między pseudokibicami, bo zaatakowany był fanem jednej z krakowskich drużyn piłkarskich, a napastnicy nosili emblematy innej.

Œledztwo wszczęto pod kštem zabójstwa. Zatrzymano już kilka osób i przeszukano kilkanaœcie mieszkań w Krakowie. Policja apeluje o Kontakt do osób, które majš jakiekolwiek informacje o tym wydarzeniu.