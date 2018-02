Czemu przerwano akcję na Nanga Parbat? Raport lekarza

Koordynator akcji ratunkowej na Nanga Parbat opublikował raport, w którym wymienia powody niekontynuowania akcji po udzieleniu pomocy Elisabeth Revol.

Członkowie wyprawy na K2 wyruszyli na pomoc Francuzce Elisabeth Revol i Polakowi Tomaszowi Mackiewiczowi. Himalaiœci nie byli w stanie o własnych siłach zejœć do bazy.

Denis Urubko i Adam Bielecki na wysokoœci 6100 metrów znaleŸli Elisabeth Revol. Z bazy wspierali ich dwaj inni himalaiœci - Piotr Tomala i Jarosław Botor.

Ratownicy dotarli do Francuzki dwukrotnie szybciej niż zakładali. Po ciemku, przy temperaturze -40 stopni wspinali się po trudnej technicznie trasie.

Zobacz: Huragan, pionowa œciana i ogromny wysiłek. Nowy film z akcji ratunkowej

Z powodu trudnych warunków pogodowych nie mogli kontynuować swojej akcji. Na wysokoœci około 7300 metrów pozostał Tomasz Mackiewicz.

Wiele osób zastanawiało się, czemu ratownicy nie kontynuowali akcji. Odpowiedzi udzielił lekarz koordynujšcy akcję ratunkowš Robert Szymczak.

Decyzję o zakończeniu akcji ratunkowej podjęto 27 stycznia 2018 roku o godzinie 23.30 polskiego czasu, dwie godziny po dotarciu do Elisabeth Revol.

Poczštkowo plan zakładał, że ratownicy wylšdujš na wysokoœci 6500 metrów. Na miejscu okazało się, że jest to niemożliwe. Dodatkowo prognozy pogody wskazywały, że w najbliższym czasie dojdzie do załamania pogody, co oznaczało realne zagrożenie dla życia ekipy ratunkowej.

Szymczak dodaje również, że podczas akcji nie można było zrealizować jakiegokolwiek alternatywnego planu. Przeczekanie w bazie na wysokoœci 5000 metrów oznaczało ryzyko zagrożenia życia Elisabeth Revol.

"Dziœ (2018.02.02) mija tydzień od momentu kiedy Tomasz Mackiewicz ostatni raz widziany był przez Elisabeth Revol. Przebywał wtedy na wysokoœci 7280m, w szczelinie lodowca, miał wtedy zaburzenia œwiadomoœci, nie był w stanie samodzielnie schodzić. Z medycznego punktu widzenia nie jest prawdopodobne by jeszcze żył. Prawdopodobnie zmarł w wyniku deterioracji wysokoœciowej – wycieńczenia wysokoœciš na co składajš się przede wszystkim niedotlenienie wysokoœciowe, wychłodzenie organizmu oraz odwodnienie" - przekazuje Robert Szymczak.

"Wobec powyższego organizowanie ponownej akcji ratunkowej nie ma racji bytu i byłoby niepotrzebnym i nieuzasadnionym narażaniem członków ekipy ratunkowej na zagrożenia zdrowia i życia zwišzane z pobytem na wysokoœciach ekstremalnych w sezonie zimowym. Prowadzenie akcji poszukiwawczej przy wykorzystaniu zasobów ludzkich na górze również nie jest w tym momencie uzasadnione" - kończy lekarz konsultujšcy wyprawę zimowš na K2.

Pełen raport dostępny pod tym adresem