Cava, prosecco czy szampan?

"Rzeczpospolita": Polacy pijš coraz więcej win musujšcych. Najchętniej sięgamy po włoskie prosecco. Zdecydowanie wygrywa ono z francuskimi szampanami.

Michał Bardel: Ma ono bardzo dobrš relację jakoœci do ceny. Z tego, że wcišż jesteœmy rozwijajšcym się rynkiem winiarskim i z reguły nie lubimy dużo wydawać, wynika popularnoœć prosecco, które kosztuje 20–40 zł. Szampana w tej cenie nie znajdziemy. Poza tym prosecco od lat podbija nie tylko Polskę, ale i cały œwiat. To fenomen, nad którym głowiš się rozmaici specjaliœci od marketingu winiarskiego, bo faktycznie trudno znaleŸć na rynku wino, które w cišgu kilku lat zdobyłoby tak szalonš popularnoœć. Włosi sš oczywiœcie specjalistami, jeœli chodzi o pakowanie produktu. Ich wina prezentujš się bardzo atrakcyjnie i wyglšdajš na dużo droższe. Takiej siły przebicia brakuje natomiast hiszpańskiej cavie, która często pod względem jakoœci jest w stanie konkurować z szampanami, ale na polskich półkach ginie, a jej sprzedaż jest wręcz anegdotyczna.

A czym, oprócz ceny, różni się prosecco od cavy czy szampana?

Szampanami można nazywać wyłšcznie te wina, które powstajš w Szampanii. Natomiast prosecco powstaje w Wenecji Euganejskiej, a cava jest produkowana głównie w Katalonii. Poza tym mamy różne metody produkcji poszczególnych win musujšcych. Najstarsza receptura pochodzi z Szampanii, gdzie te charakterystyczne bšbelki, czyli dwutlenek węgla, sš skutkiem ubocznym wtórnej fermentacji i powstajš w każdej butelce osobno. To wymagajšca metoda. Dużo prostsza jest technika zbiornikowa, dzięki której produkowane jest prosecco. Tutaj dwutlenek węgla powstaje w winie fermentujšcym w wielkim zamkniętym tanku. Dopiero póŸniej wino rozlewane jest do butelek. Nie można też zapomnieć o różnych odmianach winoroœli, które wpływajš na smak win. Znam bardzo wielu koneserów, którzy niespecjalnie lubiš prosecco właœnie za te specyficzne gruszkowe, słodkawe aromaty. W przypadku szampana mamy do czynienia z odmianami szlachetnymi, dajšcymi trochę bardziej eleganckie bukiety. Ale to wszystko kwestia gustu.

Co spowodowało, że to właœnie szampan zdobył tak wielkie uznanie i to on powszechnie kojarzony jest z luksusem?

Szampany były po prostu pierwszymi winami musujšcymi na œwiecie. Dziœ to sš już wieki produkcji, bardzo dobry marketing, a także duże zapotrzebowanie praktycznie w każdym kraju globu. Natomiast prosecco dopiero walczy o swojš pozycję. Przecież jeszcze w latach 60. XX w. było to bardzo proste, słodkie wino, w ogóle nieznane. Dopiero nowoczesny marketing spowodował, że stało się popularne. I podczas gdy szampan jest kojarzony raczej z wystawnoœciš dworu, z ludŸmi statecznymi i w poważnym wieku, prosecco jest winem młodych ludzi. Szczególnie w czasie letnim, kiedy może zastšpić piwo lub drinki. Nikogo już nie dziwi, że w czasie wakacji prosecco pije się wprost z plastikowych kubków na plaży w Chorwacji. A nikt nawet nie pomyœlałby, żeby w ten sposób podać szampana!