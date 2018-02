Premier Kanady: Nie mów "mankind", to wyklucza. Lepsze "peoplekind"

Justin Trudeau, premier Kanady, poprawił kobietę, która w czasie rozmowy z nim użyła słowa "mankind" (ang. ludzkoœć, rodzaj ludzki), twierdzšc, że zamiast tego powinna używać "niewykluczajšcego" "peoplekind". Gdy skrytykowali go nawet przychylni mu publicyœci, przeprosił za "głupi żart".

Do zdarzenia doszło w czasie spotkania z kanadyjskim premierem w ratuszu w Edmonton, na zakończenie serii pytań od publicznoœci. Jedna z kobiet, proszšc Trudeau, by przyjrzał się prawu dotyczšcemu organizacji religijnych, powiedziała "Miłoœć macierzyńska to miłoœć, która zmieni przyszłoœć ludzkoœci" ("Maternal love is the love that’s going to change the future of mankind").

Trudeau odpowiedział na to "Wolimy mówić "peoplekind", niekoniecznie "mankind", ponieważ jest bardziej inkluzywne". Jego komentarz został wyœmiany w konserwatywnych mediach, które oskarżyły premiera o "virtue signalling" - afiszowanie się zachowaniami, które majš zasygnalizować moralnš wrażliwoœć. Przeciwnicy polityczni z kolei oceniły, że Trudeau brakuje powagi niezbędnej do kierowania państwem.

Wkrótce po swoich słowach, Trudeau przeprosił za nie, obracajšc sprawę w żart. - Wszyscy dobrze wiecie, że niekoniecznie udanie żartuję. Kilka dni temu popełniłem głupi żart, który wydaje się, że staje viralem - powiedział.

- To wydawało mi się dobre w danym kontekœcie. Poza kontekstem już nie jest takie dobre i to przypomina mi to, że nie powinienem żartować, nawet gdy myœlę, że myœlę, że coœ jest zabawne - dodał.

To nie pierwsza wpadka Trudeau. W 2016 roku swoje pierwsze wystšpienie w sprawie wybuchu pożarów w prowincji Alberta rozpoczšł od żartu na temat serii filmów "Gwiezdne wojny". Dwa lata wczeœniej, będšc jeszcze w opozycji, krytykował przystšpienie Kanady do koalicji przeciw tzw. Państwu Islamskiemu, mówišc, że pomoc humanitarna jest lepsza niż "próba dobycia naszych myœliwców i pokazania, jakie sš wielkie".