Wielka Brytania: Weganin walczy ze szkołą o życie prosiąt

Wielka Brytania: Weganin walczy ze szkołš o życie prosišt

Ojciec 11-latka uczęszczajšcego do szkoły w Lymington wyraził sprzeciw wobec programowi prowadzonemu przez szkołę, w ramach którego dzieci zajmowały się czterema prosiętami, które ostatecznie miały trafić do rzeŸni. Mężczyzna, który jest weganinem, zaczšł zbierać podpisy pod petycjš o wysłanie zwierzšt do specjalnego oœrodka, w którym mogłyby dożyć swoich dni.

Cztery prosięta, którymi dzieci z Priestlands School w Lymington zajmowały się, odkšd były one prosiętami, miały trafić do rzeŸni w przyszłym miesišcu, a mięso z ich uboju miało być podane w szkolnej kantynie. W ten sposób szkoła chciała nauczyć uczniów czym jest łańcuch pokarmowy. Poniżej dalsza częœć artykułu Przeciwko projektowi zaprotestował jednak Vincent Cook, weganin i ojciec 11-latka, który chodzi do Priestlands School. Mężczyzna zaczšł domagać się, by zwierzęta zamiast do rzeŸni trafiły do specjalnego schroniska, w którym mogłyby żyć do naturalnej œmierci. Cook znalazł takie schronisko, które było gotowe zajmować się œwiniami za darmo. Jednak dyrektor szkoły, Chris Willsher, odmówił Cookowi. W mailu zapewnił go, że sam jest wegetarianinem, ale - jak mówił - uczniowie muszš się dowiedzieć skšd bierze się mięso. "Prosięta zostały wypożyczone z gospodarstwa rolnego i od poczštku ich przeznaczeniem było, by stać się częœciš łańcucha pokarmowego" - wyjaœnił. Na końcu podkreœlił, że w społeczeństwie "mięsożercy sš liczniejsi niż wegetarianie i weganie". Cook, który weganinem stał się trzy miesišce temu mówi, że zdecydował się uruchomić zbieranie podpisów pod petycjš, gdy dowiedział się, że zwierzęta trafiš do rzeŸni, by dzieci dowiedziały się skšd się bierze mięso. - Powinniœmy uczyć dzieci współczucia dla zwierzšt. Taki projekt (chowanie prosišt na ubój przez dzieci) mógł mieć sens w przeszłoœci, ale teraz żyjemy w bardziej oœwieconych czasach i to się musi zmienić - podkreœlił. - Możemy nauczyć dzieci skšd się bierze mięso nie angażujšc ich w proces zabijania - dodał. Zdaniem Cooka szkoła powinna uczyć dzieci "jak Ÿle jedzenie mięsa wpływa na ich zdrowie i na œrodowisko" zamiast zachęcać do zabijania zwierzšt. Rzeczniczka szkoły odpowiedziała, że szkoła "szanuje filozofię wegańskš, ale służy całej społecznoœci". 18.08.2017 Gastronomia podbija rynek galerii handlowych 26.05.2017 Szwajcaria: Weganie nadal będš służyć w armii 05.04.2017 Hodowcy zwierzšt futerkowych broniš swoich dochodów ...

