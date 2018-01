Przepowiadał pogodę. Stanie przed sądem

Bloger z Rosji, który pisał o pogodzie, stanie przed sšdem.

Jak informuje Onet powołujšcy się na portal Primorye, rosyjskie służby meteorologiczne oskarżajš blogera o to, że zajmował się prognozowaniem pogody, mimo, że nie ma na to licencji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z prognoz blogera Rusłana Jurkowskiego, korzysta wiele osób. Nazywa się go nawet "meteorologiem ludu". Przewidział on do tej pory między innymi powodzie czy tajfuny. Na prognozowanš przez niego pogodę, powoływały się też lokalne media - podaje Onet.

Bloger Rusłan Jurkowski oskarżany jest teraz o generowanie potencjalnego niebezpieczeństwa. Zdaniem służb meteorologicznych, prognozy sš istotnym aspektem planowania wędrówki w góry czy wypłynięcia na łowy i nie powinien zajmować się nimi ktoœ, kto nie posiada stosownej do tego licencji.

Blogerowi grozi kara grzywny o wartoœci od ok. 30 do 190 zł - informuje Onet, który powołuje się na portal Primorye.