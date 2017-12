Ukraina: Pierwsze takie Święta - wolny od pracy 25 grudnia

Do tej pory Ukraina świętowała Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego. W tym roku po raz pierwszy 25 grudnia jest dniem wolnym od pracy.

O ustanowieniu 25 grudnia dniem wolnym od pracy zdecydowało 16 listopada 2017 roku 238 deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, nowelizując ustawę o dniach wolnych. Do tej pory, gdy Boże Narodzenie wypadało w tygodniu, katolicy nie zawsze otrzymywali urlopy i musieli iść do pracy.

Już wcześniej część posłów wskazywała, że w kraju mieszka wiele osób wyznania rzymskokatolickiego. Zwykle w Boże Narodzenie starali się oni o dzień wolny wolny, częściowo dezorganizując pracę w wielu firmach.

Zależnie od tradycji kościelnej, na Białorusi, w Mołdawii, Libanie i Albanii Boże Narodzenie świętuje się dwa razy - zwracała uwagę w listopadzie, przy okazji nowelizacji ustawy o dniach wolnych Ludmiła Denisowa, przewodnicząca komitetu zajmującego się w ukraińskim parlamencie sprawami socjalnymi. - Oznacza to, że my także możemy obchodzić to święto dwukrotnie: 25 grudnia i 7 stycznia - mówiła. Głosowanie odbywało się aż sześć razy, ponieważ niektórzy posłowie sprzeciwiali się jednoczesnej likwidacji jako dnia wolnego 2 maja.

Z zadowoleniem "ciepłych Świąt" 25 grudnia życzył w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Wcześniej zadowolenie ze zmiany wyraził metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. - Najważniejszym życzeniem dla wielu mieszkańców Ukrainy jest zakończenie wojny na wschodzie kraju. Ta sytuacja wpływa na atmosferę w kraju, ludzie są przygnębieni. Chcieliby, żeby ta radość i pokój, który aniołowie obwieszczają i Chrystus przynosi, stał się tutaj rzeczywistością - mówił w rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów. Zwrócił jednak uwagę, że tegoroczne święta, mimo panującej wojny i pogarszającej się sytuacji gospodarczej na Ukrainie, dzięki decyzji parlamentu będą radośniejsze.

- Wiele rodzin jest mieszanych i teraz wszyscy będą pójść na święta, zwane tutaj polskimi, a także na święta obrządku łacińskiego, co przyczyni się do większego zjednoczenia rodzin, a nieraz nawet całych wiosek, bo wszyscy będą mogli ten dzień przeżyć w wielkiej wspólnocie – tłumaczył wcześniej w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną metropolita lwowski.