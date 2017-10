Zniżka na swój pogrzeb dla fanów dopalaczy

50-procentowe zniżki na pogrzeb ofiary dopalaczy. Kontrowersyjny pomysł miasta Mysłowice

Aż 50 proc. rabatu na organizację pogrzebu oferują mysłowickie zakłady pogrzebowe dla wszystkich, którzy biorą dopalacze. Ulotki „Dopal cenę swojej śmierci” rozdawane są w szkołach. Można w nich przeczytać o zagrożeniach wynikających z brania dopalaczy, a także o formie jaką mogą przybrać.

- Dopalacze to prosta droga do przedwczesnej śmierci. Używając tak bezpośrednich komunikatów, Mysłowice podjęły starania, by uświadomić młodym ludziom, jak wiele krzywdy mogą wyrządzić dopalacze - tłumaczy Kamila Szal, rzeczniczka miasta Mysłowice (Śląskie).

W wybranych szkołach, siedmiu podstawówkach, wszystkich szkołach ponadpodstawowych i w szkole specjalnej, odbyły się także specjalne inscenizacje z udziałem aktorów i przedstawicieli firm pogrzebowych. Wizyta zakładów pogrzebowych na lekcjach i prosty przekaz, że dopalacze to śmierć, choroby psychiczne czy trwałe uszkodzenia organów miały jedno zadanie – wpłynąć na podejmowane przez młodych ludzi decyzje i ich świadomość, co do związanych z nimi konsekwencjami.

- Wychodzimy z założenia, że tylko pełna świadomość, a co za tym idzie edukacja, mogą uchronić młodych ludzi przed dopalaczami. Zdecydowaliśmy się na odważną szatę graficzną i zwracające uwagę hasła, by przyciągnąć uwagę przede wszystkim młodzieży – podkreśla Iwona Nowak, dyrektor Kancelarii Prezydenta.

Sklepy z dopalaczami powstają jak grzyby po deszczu w każdym mieście. Jak podkreśla Szal, miasta w Polsce walczą ze sklepami, w których sprzedawane są dopalacze, ale to walka nierówna. - Obecnie obowiązujące prawo w zestawieniu z przebiegłością sprzedawców daje niewielkie szanse na wygraną - podkreśla rzeczniczka.

Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice jest przekonany, że „mimo luk w przepisach konsekwencja pewnych działań może przynieść pożądane rezultaty”. Działamy razem z sanepidem, policją i strażą miejską i na pewno nie złożymy broni zanim nie wygramy – przekonuje .

W internecie można zobaczyć też film, który jest elementem kampanii społecznej mającej na celu zwrócenie uwagi na śmiercionośność dopalaczy.