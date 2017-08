Wyciek z InPost. W sieci dane m.in. 57 tys. pracowników i współpracowników

Baza została opublikowana w anonimowej sieci Tor. Posiadaniem wykradzionych z InPost danych pochwalił się tam jeden z użytkowników.

Baza zawiera m.in. dane 57 tys. pracowników i współpracowników firmy, w tych ich imiona i nazwiska, numery PESEL, serie i numery dokumentów tożsamości oraz numery telefonów części z nich. Wśród danych jest też spis należących do firmy budynków oraz opisy znajdujących się w nich fizycznych zabezpieczeń.

Dane zawierają także informacje o współpracy m.in. z organami ścigania - informują specjaliści z zaufanatrzeciastrona.pl. Lista 26 tys. plików często wskazuje na podmiot składający zapytanie ws. danych (jednostkę policji, prokuraturę czy urząd skarbowy) oraz sygnaturę sprawy.

W skradzionej bazie są też dane dotyczące tysiąca użytkowników InPosta, w tym ich hasła do systemu, 30 tys. kontrahentów oraz liczący ponad 70 tys. pozycji spis umów.

We wpisie w sieci Tor, użytkownik przyznający się do posiadania skradzionej bazy twierdzi także, że miał dostęp do bramki odpowiadającej za wysyłanie SMS-ów z paczkomatów do klientów firmy. Zaznacza jednak, że dostęp "został już sprzedany". Do włamania do bazy miało dojść miesiąc temu.

InPost, który do niedawna znany był głównie z walki z Pocztą Polską na rynku listów, teraz coraz mocniej atakuje rynek kurierski.

Według danych z 2016 roku segment kurierski InPostu wzrósł rok do roku o 405 proc. Silne wzrosty zanotowały przesyłki polecone e-commerce, które w minionym roku zyskały 149 proc. Nadal stabilnie rósł też segment paczkomatów. Maszyny te obsłużył o 79 proc. więcej paczek w porównaniu do 2015 r. Rekordowym miesiącem był grudzień, w którym InPost dostarczył w sumie 15 proc. rocznego wolumenu.

W 2017 roku do istniejących 2,2 tys. paczkomatów InPost zamierzał dodać tysiąc kolejnych.

Więcej na zaufanatrzeciastrona.pl.