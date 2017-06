Parada Równości z polityką w tle

“Chodźcie z nami, chodźcie z nami” - krzyczeli uczestnicy warszawskiej Parady Równości w chwili, gdy kilkadziesiąt metrów od trasy wielotysięcznego pochodu, który przeszedł w sobotę ulicami Warszawy pojawiło się kilkudziesięciu narodowców. Do żadnych incydentów nie doszło, a przeciwników Parady Równości była dziś zaledwie garstka, i to w dwóch miejscach na trasie. Jego uczestnicy przeszli od dworca Warszawa-Śródmieście przez Plac Zawszy i Plac Konstytucji do Placu Defilad. Organizatorzy szacują, że uczestników było aż 50 tysięcy, policja - że 10 tysięcy.