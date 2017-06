Sondaż: Czy Polacy akceptują bicie dzieci

Zbigniew Stawrowski: Klaps to obowiązek rodziców

Polacy najwyraźniej nie zapomnieli porzekadeł w rodzaju „Rózeczką Duch Święty dziateczki bić radzi, rózeczka bynajmniej zdrowiu nie zawadzi”. Prawie połowa badanych akceptuje stosowanie klapsów wobec dzieci. Częściej niż co trzeci ankietowany nie akceptuje takich metod. Zdania w tej sprawie nie ma 16 proc. respondentów.

- W podziale na płeć to mężczyźni znacznie częściej akceptują stosowanie klapsów wobec dzieci (57 proc. vs 38 proc. kobiet). Stosowanie takich metod częściej akceptują osoby w wieku powyżej 50 lat (52 proc.), o dochodzie poniżej 1000 zł (61 proc.) oraz badani z miast od 20 do 99 tysięcy mieszkańców (52 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Eksperci przypominają, że dorośli, którzy skrzywdzili dziecko, nierzadko utrzymują potem w sądzie czy przed prokuratorem, że dali tylko kilka klapsów. Kilka lat temu tak tłumaczył się policji mieszkaniec wsi pod Bystrzycą Kłodzką, który zakatował czteroletnią Madzię.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, w rozmowie z serwisem rp.pl podkreśla, że nie wolno trywializować poważnego problemu przemocy wobec dzieci. - Uderzenie dziecka to zawsze uderzenie drugiego człowieka i jest niedopuszczalne w systemie wychowawczym. Przypominam także, że w Polsce od 2010 r. stosować przemocy wobec dzieci nie można, ponieważ obowiązuje prawny, całkowity zakaz kar cielesnych - mówi.

I dodaje, że wyniki sondażu rp.pl są spójne z danymi monitoringu społecznej akceptacji dla przemocy w wychowaniu, który Michalak prowadzi od lat. – Oczywiście 48 proc. to ciągle bardzo dużo, ale należy pamiętać, że w 2008 roku akceptacja dla uderzania dzieci wynosiła 78 proc. (dane CBOS). Szwedzi potrzebowali 30 lat, aby obniżyć statystyki do tego poziomu, nam zajęło to dużo krócej - zaznacza.

- Oczywiście nie należy ustawać w edukacji społeczeństwa, że bicie dzieci nie jest pożądaną metodą wychowawczą. Z moich danych wynika, że trend się odwraca a młodzi rodzice coraz częściej uważają i przyznają się do tego, że wychowywanie dzieci poprzez kary cielesne jest passé – kwituje Michalak.