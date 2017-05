Rutkowski pozwie TVP za program na temat Magdaleny Żuk

Pozew ma dotyczyć także prowadzącej program dziennikarki Anity Gargas. Rutkowski uważa, że w "Magazynie Śledczym" naruszono jego dobre imię. Zarzuca "przekazywanie na antenie (...) kłamliwych informacji na mój temat i m.in. sprawy śmierci Karoliny Kaczorowskiej w Karpaczu".

W programie m.in. wyemitowano wypowiedź matki zmarłej Karoliny Kaczorowskiej, która bardzo krytycznie skomentowała pracę Rutkowskiego przy tej sprawie. - Krzysztof Rutkowski nic nie zdziałał. Miałam tak wielka tragedię, myślałam, że mi pomoże. Zgarnął wielka kasę, zrobił trochę sensacji i ucichł – mówiła matka modelki.

Z kolei w rozmowie z "Super Expressem" Rutkowski stwierdził, że ciało zmarłej w Egipcie Magdaleny Żuk zostało jeszcze przed przewiezieniem do Polski zabalsamowane. - Mogło dojść do neutralizacji śladów i uniemożliwienia przeprowadzenia w prawidłowy sposób sekcji zwłok, co pozwoliłoby zatuszować całą sprawę- mówi były detektyw. Prokuratura nie skomentowała tych twierdzeń.

Pogrzeb Magdaleny Żuk odbędzie się 23 maja w Bogatyni.