Chorzy psychicznie, ich rodziny i lekarze pójdą pod resort zdrowia

Marsz o godność wyruszy o godz. 17.30 spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, by dotrzeć przez ministerstwo zdrowia.

Będzie zwieńczeniem Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego

Choć problemów psychicznych doświadcza co czwarty Polak, psychiatria w naszym kraju zatrzymała się w ubiegłym wieku, a chorzy niepotrzebnie przetrzymywani są w szpitalach, zamiast leczyć się w naturalnym środowisku w centrach zdrowia psychicznego. Efektem jest rekordowa, najwyższa w Europie liczba samobójstw – 5405 w 2016 r.

Według badań, obniżenia nastroju, spadek aktywności życiowej, drażliwość i przewlekły lęk odnotowuje się u 20-30 proc. osób w wieku 18-64 lat. Jedna osoba na dziesięć cierpi na depresję, 7 proc. na bezsenność, a uzależnienia dotykają 4 proc. populacji.

Sytuację miał rozwiązać Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) 2016-20. Wciąż jednak nie doczekał się realizacji, a psychiatrzy wskazują, że zabrakło w nim najważniejszego czynnika – finansowania i jego źródła.

Psychiatrzy i chorzy podkreślają, że reforma psychiatrii powinna objąć zmianę nastawienia społecznego do psychiatrii i samych chorych. Uprzedzenia związane z chorobą psychiczną dodatkowo pogarszają sytuację chorych i prowadzą do ich odrzucenia przez środowisko: - Kryzys zdrowia psychicznego może dotknąć każdego z nas. Dlatego konieczna jest w Polsce zmiana postaw społecznych od pogardy do szacunku. – mówił prof. Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, współorganizator Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego.