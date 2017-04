Pasażer siłą usunięty z samolotu. Rasizm - uważają Chińczycy

Zdarzenie miało miejsce w ostatnią niedzielę w nocy. Amerykańskie United Airlines sprzedały sprzedały zbyt dużo biletów na lot z Chicago do Louisville. Z przeciążonego samolotu trzeba było wyprosić czworo pasażerów, których wybrano drogą losowania.

Jeden z wylosowanych odmówił jednak opuszczenia pokładu. Tłumaczył, że jest lekarzem i spieszy się do swoich pacjentów. Doszło do szarpaniny z cywilnymi pracownikami policji, którzy w końcu siłą, ciągnąc pasażera za ręce i nogi, wywlokła go z samolotu. Dodatkowo miał on zostać uderzony w twarz.

Zachowanie policjantów oburzyło pasażerów samolotu.

Policjant, który był najbardziej brutalny wobec pasażera, został zawieszony do czasu wyjaśnienia sytuacji. Linie lotnicze z kolei opublikowały przeprosiny, ale nie były one skierowane do wywleczonego siłą pasażera. United Airlines przeprosiło część pasażerów za "konieczność zamiany miejsc".

Świadkowie wydarzenia zamieścili w sieci film, który szczególne oburzenie wywołał w Chinach (choć, według BBC, usunięty siłą mężczyzna był pochodzenia wietnamskiego). Chińscy internauci są przekonani, że funkcjonariuszami, którzy brutalnie potraktowali skośnookiego pasażera, kierował rasizm.

Na chińskim odpowiedniku Twittera, Sina Weibo, informację o tym wydarzeniu przeczytało 160 milionów Chińczyków, a 97 tysięcy zamieściło pod nim komentarz. Powtarzają się apele o bojkot amerykańskich linii.

"Opowiem wam dowcip. Ameryka jest krajem, który ma najlepsze prawa człowieka" - kpią chińscy internauci.

"Amerykanie chwalą się demokracją i prawami człowieka, a nie szanują ludzi o innym kolorze skóry" - oskarża kolejny.

"Dlaczego nie wylosowali czarnoskórego?" - pyta następny internauta.

Jak tłumaczy Wong, aktor chińskiego pochodzenia, Chińczycy w Stanach Zjednoczonych często czują się dyskryminowani. Nie mówią jednak o tym z obawy o utratę honoru.

Gdyby apele o bojkot odniosły skutek, całe zdarzenie może przynieść United Airlines całkiem konkretne straty. Jak wyliczył Financial Times, linie te są głównym przewoźnikiem, który oferuje bezpośrednie połączenia ze Stanów Zjednoczonych do Pekinu, Szanghaju, Chengdu czy Xian.

Świadkowie sfilmowali brutalną akcję policji w samolocie United Airlines