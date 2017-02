Zdolna młodzież częściej pali marihuanę i pije alkohol

Badania przeprowadzone zostały na 6000 brytyjskich nastolatków w wieku od 11 do 20 lat. Dowodzą one, że choć we wcześniejszych latach życia młodzież o dużych osiągnięciach jest mniej skłonna do palenia papierosów, niż ich "mniej zdolni" rówieśnicy, przyznaje się częściej do picia alkoholu. Badania dowodzą również, że są oni bardziej skłonni do palenia konopi, statystycznie nie ma to jednak większego znaczenia.

Według badań, grupa nastolatków, która odnosi największe sukcesy w nauce, częściej pali marihuanę okazjonalnie oraz dwa razy częściej zażywa jej systematycznie, niż reszta młodzieży.

Choć badanie pokazuje wzajemny związek pomiędzy stosowaniem używek a odnoszeniem sukcesów w nauce, warto podkreślić, że nie jest to związek przyczynowo-skutkowy. Naukowcy spekulują, że może być to związane z otwartością oraz chęcią zdobywania nowych doświadczeń, bądź z tym, że nastolatkowie z zamożnych, wykształconych rodzin mają łatwiejszy dostęp do używek.

"Nasze odkrycie ukazujące, że młodzież o wysokich zdolnościach akademickich jest mniej chętna do palenia papierosów, ale bardziej regularnie pije alkohol i pali marihuanę ma szerokie odzwierciedlenie w tym jak wygląda to u dorosłych" - podkreślają autorzy badania w oświadczeniu.