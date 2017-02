Co ważne, w razie negatywnego wyniku badania nie grozi mandat ani utrata dowodu rejestracyjnego pojazdu - pisze portal wroclaw.pl

Strażnicy miejscy we Wrocławiu otrzymali od władz miasta dwa urządzenia do badania jakości spalin: jedno to dymomierz - do silnika wysokoprężnego, drugie - analizator spalin, do benzyn.

Na bezpłatne badanie można się umawiać od 27 lutego. Wystarczy napisać na adres e-mail: wykroczenia@strazmiejska.wroclaw.pl lub zadzwonić pod numer tel. 71 370 02 59.

