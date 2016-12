Prezydent mianował dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej

Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Andrzej Duda na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji RP mianował generała brygady Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP obejmie on stanowisko 1 stycznia 2017 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej.

Kukuła jest byłym dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Jesienią - co wzbudziło duże kontrowersje opozycji - został wyznaczony przez Antoniego Macierewicza na dowódce Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest on odpowiedzialny za utworzenie tych nowych wojsk. Do 2019 r. mają one liczyć 53 tys. żołnierzy. Ich trzon mają stanowić ochotnicy.

Jednocześnie prezydent Duda przedłużył o pół roku działania wojsk na zagranicznych misjach. Przewiduje on m.in. możliwość operowania naszego okrętu na Morzu Czarnym.

Prezydent przedłużył użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii do 30 czerwca 2017 r. Kontyngent będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska. Ponadto zgodził się na użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji NATO w Afganistanie (kontyngent będzie liczył do 250 żołnierzy i pracowników wojska, w tym do 50 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Zgodził się też na przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej do 30 czerwca 2017 r. (kontyngent liczy zaledwie 2 żołnierzy).

Prezydent Duda zgodził się także na użycie naszego okrętu w misji Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 lipca 2017 r. (kontyngent będzie liczył do 70 żołnierzy).

Na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wydał postanowienia o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji lotniczej w Kuwejcie, Iraku oraz w Katarze (kontyngent będzie liczył do 150 żołnierzy i pracowników wojska).

Pozwolił też na kontynuację pobytu naszych wojsk specjalnych w w misji szkoleniowej w Iraku, Jordanii oraz w Kuwejcie (do 30 czerwca 2017 r. będzie tam przebywało do 80 żołnierzy i pracowników wojska).