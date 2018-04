Nangar Khel. PO składa wniosek o zbadanie roli Macierewicza

Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie do prokuratury wniosku o zbadanie, jakš rolę w zatrzymaniu i skazaniu żołnierzy, którzy omyłkowo ostrzelali wioskę Nangar Khel, odegrał ówczesny szef SKW Antoni Macierewicz

Informacja o planowanym złożeniu wniosku to efekt posiedzenia powołanego przez PO w ubiegłym roku zespołu œledczego ds. bezpieczeństwa państwa, który ma "ocenić i opisać to, co wišżę się z Antonim Macierewiczem i wszystkimi jego aferami” - informuje Wirtualna Polska.

Dzisiejsze posiedzenie zespołu dotyczyło sprawy Nangar Khel - w 2007 roku polscy żołnierze omyłkowo ostrzelali tę afgańskš wioskę. W wyniku ostrzału z broni maszynowej i moŸdzierza zginęło wówczas 6 osób, głównie kobiety i dzieci, a kolejne 3 zostały ranne.

Według generała broni Waldemara Skrzypczaka, który uczestniczył dziœ w posiedzeniu, oskarżenie żołnierzy o zbrodnię ludobójstwa było obliczone na dyskredytację polskiej armii. - W ten sposób realizowano wojnę hybrydowš przeciwko Polsce - powiedział generał. - Wielokrotnie informowałem ministra obrony, że SKW, którym kierował Antoni Macierewicz nie wypełnia swoich zadań.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W sprawie Nangar Khel w wyniku przeprowadzonego œledztwa prokuratura wojskowa oskarżyła siedmiu żołnierzy o ostrzelanie niebronionego obiektu - był to pierwszy w powojennej Polsce proces ws. zbrodni wojennej.

W procesie w 2011 roku Wojskowy Sšd Okręgowy w Warszawie uniewinnił wszystkich oskarżonych. Od wyroku złożona została apelacja, którš rozpoznawała Izba Wojskowa Sšdu Najwyższego. Prawomocnie uniewinniono wówczas trzech żołnierzy, sprawa czterech została skierowana do ponownego rozpoznania.

Prokuratura zażšdała dla nich od 5 do 12 lat, oskarżajšc o "działanie z zamiarem umyœlnym". Żołnierze zostali skazani jednak na karę więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowe wykonanie rozkazu.

Od wyroku złożono apelację, oskarżyciel żšdał kolejnego procesu o zbrodnię wojenna, a obrona - uniewinnienia. Ostatecznie sšd podtrzymał wyrok Wojskowego Sšdu Okręgowego.