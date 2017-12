Żandarmeria Wojskowa wzywa dziennikarzy, by milczeli

Żandarmeria Wojskowa wezwała trójki dziennikarzy, by zaprzestali publikacji na jej temat. Wysłano oficjalne pismo w tej sprawie.

O piśmie, które przekazała Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, poinformowała dziennikarka portalu Onet.pl Edyta Żemła.

ŻW wzywa do zaprzestania publikacji na jej temat oraz wszelkich osób z nią związanych.

„Wzywam panią, działającą indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami do zaprzestania publikacji dotyczących Żandarmerii Wojskowej, w szczególności w formie artykułów, reportaży, felietonów lub relacji - do czasu zakończenia wyjaśniania spraw poruszanych przez Onet przez powołane do tego instytucje i organy państwowe (…)” - przekazano w dokumencie.

„To najbardziej absurdalne pismo, jakie otrzymałam w tym roku” - skomentowała dziennikarka. Podobne pisma otrzymali również dwaj inni dziennikarze: Paweł Ławiński i Marcin Wyrwał.

Pismo jest prawdopodobnie reakcją na materiał, którego autorami są wyżej wymienieni dziennikarze. Opublikowali oni tekst o przypadkach nieprawidłowości, do których dochodziło w Żandarmerii Wojskowej. Sprawa ma dotyczyć mobbingu i molestowania.