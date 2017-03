MON: Już odpowiedzieliśmy na pytania prezydenta

"Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na przywołane przez część mediów pytania Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowane do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza zostały wysłane 20 marca br." - pisze w komunikacie MON.

"Jednocześnie ubolewamy, że media informując obszernie o liście Pana Prezydenta, nie dały możliwości odniesienia się resortowi obrony narodowej do tego materiału przed jego publikacją." - kończy swój komunikat ministerstwo, które nie opublikowało odpowiedzi do prezydenta.

O sprawie poinformował w poniedziałek TVN24. Prezydent w ostatni czwartek wystosował do szefa MON specjalny list, w którym m.in. wyraża swoje wątpliwości co do "utrzymującego się od dłuższego czasu braku obsady stanowisk attache obrony w kluczowych państwach Sojuszu".