Rodzice nie chcą szczepić dzieci i płacić grzywien

Ministerstwo jest zasypywane zażaleniami na decyzje grzywny dla rodziców, którzy odmówili zaszczepienia dziecka. Do tej pory do resortu wpłynęło 3348 takich pism.

Ministerstwo odpowiedziało na 452 z nich. Resort zapewnia, że odnosi się do tych spraw sukcesywnie według kolejnoœci wpływu. – W sprawach zażaleń na postanowienia organów egzekucyjnych w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowišzkowych szczepień ochronnych większoœć postanowień ministra zdrowia utrzymuje w mocy zaskarżone rozstrzygnięcia organów egzekucyjnych – poinformował „Rzeczpospolitš" Krzysztof Jakubiak, rzecznik prasowy ministerstwa.

I choć taka decyzja nie znosi kary, dla rodziców jest lepsza, niż gdyby sprawa ugrzęzła w urzędzie. Jak tłumaczy Justyna Socha, szefowa STOP NOP, organizacji zrzeszajšcej rodziców, których dzieci doœwiadczyły powikłań poszczepiennych, wiele spraw czeka na rozpatrzenie latami.

– To dla rodziców problem, bo brak decyzji ze strony ministerstwa zamyka rodzicom drogę do sšdowego rozpatrzenia sprawy – tłumaczy działaczka. – Choć zazwyczaj przez okres rozpatrywania tej sprawy przez resort zdrowia grzywna nie jest egzekwowana – mówi Socha.

Ale zawieszenie egzekucji nie zamyka postępowania. Rodzice wolš, by sprawa trafiła do sšdu administracyjnego, bo jest szansa na to, że tam grzywna przynajmniej zostanie zmniejszona. – Ostatnio jest coraz więcej takich orzeczeń – mówi Socha. – A grzywna to przeciętnie do 2 tys. zł, czasami więcej. Na rekordzistów, rodzinę z pięciorgiem dzieci, nałożono 20 tys. zł – opowiada.

Wydane przez sšd administracyjny orzeczenie to też prosta droga do kierowania sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ten coraz częœciej orzeka na korzyœć skarżšcych rodziców. – Pomagamy w przygotowywaniu takich wniosków. Ich liczba cały czas roœnie – mówi Socha.

Dzieje się tak także dlatego, że sukcesywnie zwiększa się liczba osób nieszczepišcych dzieci. W 2017 r. poddania dziecka obowišzkowym szczepieniom odmówiło ponad 30 tys. rodziców – prawie 25 proc. więcej niż rok wczeœniej (w 2016 r. było ich 23,1 tys., w 2015 r. – 16,7 tys., a w 2014 r. – 12,6 tys.).