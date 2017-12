Duchowi uzdrowiciele rozmawiali z minister. Resort tłumaczy

Przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli spotkali się z wiceminister zdrowia. Ministerstwo tłumaczy, czego dotyczyła rozmowa.

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli pojawiła się informacja w sprawie spotkania z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko.

Spotkanie miało dotyczyć "omówienie możliwości wprowadzenia metody duchowego uzdrowienia do publicznej służby zdrowia".

Na stronie ministerstwa zdrowia pojawiło się wyjaśnienie.

"Wczesną wiosną 2017 r. Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli w biurze poselskim w Bochni w ramach dyżuru poselskiego. Temat rozmowy nie był wcześniej ustalany" - tłumaczy resort.

Poniżej dalsza część artykułu

"Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko w trakcie rozmowy poinformowała, że NFZ finansuje świadczenia opieki zdrowotnej, które zostały zakwalifikowane do wykazu świadczeń gwarantowanych na zasadach określonych w ustawie. Poinformowała również, że, realizując politykę zdrowotną państwa, minister zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM) – dowodów takich dostarczają wyniki badań eksperymentalnych oraz badań obserwacyjnych, jak i zasadami oceny technologii medycznych (HTA), co zapewnia przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych. Brak jest takich dowodów w odniesieniu do metod wskazywanych przez PTDS, o czym przedstawiciele stowarzyszenia zostali poinformowani podczas spotkania" - czytamy dalej.