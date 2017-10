Prezes PiS o strajku rezydentów: Jest przypuszczenie

"Jest przypuszczenie, że protest nie ma nic wspólnego ze służbą zdrowia" - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński pytany był przez TVP Info o przyczyny trwającego już 13 dzień strajku godowego rezydentów.

Prezes PiS stwierdził, ze przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy "mamy do czynienia z finałem napięć, które miały miejsce od jakiegoś czasu".

Według Kaczyńskiego gdyby tak było, byłaby to odpowiedź z jednej strony niedobra, bo oznaczałoby to, że obecnej sytuacji nie udało się zapobiec, a z drugiej - dobra, bo chodziłoby wtedy o sprawy związane wyłącznie z sytuacją służby zdrowia.

- No i jest drugie przypuszczenie, że to może być coś, co od samego początku nie ma nic wspólnego ze służbą zdrowia - dodał Kaczyński.