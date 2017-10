Sondaż: Kto ma rację – rząd czy lekarze

Kto ma rację w konflikcie między lekarzami a rządem? Polacy nie mają wątpliwości - pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Nie widać końca protestu głodowego lekarzy rezydentów. Wręcz przeciwnie. We wtorek przyłączyło się do nich siedmiu medyków ze Szczecina. Jaka jest odpowiedź rządu? W piątek prace rozpocznie specjalny zespół pod kierownictwem wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko, posłanki PiS z Małopolski.

Już w najbliższy piątek min.@Radziwill_K zaprasza na pierwsze spotkanie Zespołu! #wiecejnazdrowie https://t.co/bvkeprBSCm — Ministerstwo Zdrowia (@MinZdrowia) 16 października 2017

- Lekceważenie lekarzy pracujących w publicznej służbie zdrowia to tak naprawdę lekceważenie pacjentów, którzy muszą z niej korzystać. A to jest właśnie biedniejszy elektorat. Ludzie, którzy nie chodzą do prywatnych klinik i których nie stać na prywatne operacje. Im się nie da wmówić, że lekarze nie mają racji, domagając się zwiększenia środków na ochronę zdrowia – zauważa Zuzanna Dąbrowska.

Ponad połowa respondentów uważa, że to lekarze mają rację w konflikcie lekarze-rząd. Co czwarty ankietowany jest zdania, że to rząd ma rację (25 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma podobny odsetek badanych (23 proc.).

- Częściej na rację lekarzy wskazują mężczyźni (54 proc.), osoby powyżej 50 roku życia (57 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (55 proc), o dochodzie powyżej 5000 zł (64 proc.) oraz mieszkańcy najmniejszych miast (62 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w rozmowie z serwisem rp.pl podkreśla, że postulaty protestujących lekarzy są zbieżne z postulatami samorządu lekarskiego. - W tym proteście zrozumienie ze strony społeczeństwa to najwyższa wartość – ocenia dr Hamankiewicz.

- Protest lekarzy-rezydentów, który ma szansę stać się protestem całej służby zdrowia, to niespodziewana konsekwencja sukcesów osiąganych przez PiS – tłumaczy Artur Bartkiewicz.