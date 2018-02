Podebłocie: oskarżona o zabójstwo na wolności

Oskarżona o zabójstwo 20-letnia kobieta ze wsi pod Garwolinem na Mazowszu odpowiada za zbrodnię z wolnej stopy, bo sšd nie przedłużył jej aresztu.

A jej sšsiedzi bojš się, że skoro zabiła już raz, może zrobić to po raz kolejny.

Jechali do sarny, znaleŸli człowieka

Podebłocie - to mała wieœ w gminie Trojanów w powiecie garwolińskim. Ponad dwa lata temu policjanci dostali zgłoszenie o potršconej w tej wsi sarnie.

Jednak na miejscu patrol znajduje też inne zwłoki. W przydrożnym rowie ujawniono ciało 62-letniego mężczyzny, emerytowanego kolejarza.

Na jego ciele znajdowała się rana cięta oraz rany kłute w okolicy tułowia: szyi i klatki piersiowej.

Nie minęła nawet doba, gdy w Radomiu w ręce policjantów z komendy powiatowej w Garwolinie i z Komendy Wojewódzkiej wpadała 18-letnia Luiza K., mieszkanka tej samej wsi, co ofiara.

Tuż po dokonaniu zbrodni dziewczyna próbowała uciec. Policja zatrzymała jš w Radomiu, gdzie próbowała skontaktować się z przyjaciółkš.

Młoda kobieta, (trzy dni przed zbrodniš skończyła 18 lat) chciała też zatrzeć œlady: ukryła nóż i zakrwawione ubranie. Œledczy znaleŸli je w miejscu wskazanym przez Luizę K., na drodze dojazdowej do miejsca odkrycia ciała ofiary.

Technicy w laboratorium kryminalistycznym potwierdzili, że było to narzędzie zbrodni, którym został zamordowany 62-latek.

Sekcja zwłok ofiary wykazała, że nastolatka zadała emerytowanemu kolejarzowi cztery ciosy w głowę - dwa powierzchowne w policzek i dwa, które przebiły koœci sklepienia czaszki; dwa ciosy w szyję, które spowodowały uszkodzenia mięœni, gardła i żyły szyjnej; cios w klatkę piersiowš, który doprowadził do przecięcia żyły głównej, cios w brzuch, który doprowadził do uszkodzenia wštroby oraz dwa ciosy w przedramię. Obrażenia spowodowały œmierć mężczyzny na miejscu.

Luiza K. została tymczasowo aresztowana pod zarzutem zabójstwa. - Nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaœnienia – opowiadał kilka dni po zbrodni Artur Kaznowski z Prokuratury Rejonowej w Garwolinie.

Działała w sekcie?

Kobieta przyznała, że nie pamięta, co się wydarzyło. Motywy zbrodni nie były znane. Œledczy nie ujawniali treœci wyjaœnień, złożonych przez Luizę K.

Jednym z wštków œledztwa były okultystyczne zainteresowania dziewczyny. Jej profil na portalu społecznoœciowym epatował œmierciš.

Problemy z nastolatkš pojawiły się już kilka lat temu. Kradła figurki z kapliczki, a ze szkoły zabrała Pismo Œwięte, by je podeptać, zniszczyć, spalić. Dopuœciła się profanacji na cmentarzu.

Ostatecznie stanęło na motywie rabunkowym. Zdaniem œledczych młoda kobieta napadła na bezbronnego człowieka, żeby mu ukraœć kurtkę i portfel.

W czasie postępowania prokuratorskiego Luiza K. była na obserwacji sšdowo-psychiatrycznej w Pruszkowie. Nie wykazała ona, że kobieta była niepoczytalna.

Z nożem do baru

Pod koniec 2016 roku prokuratura skierowała do sšdu akt oskarżenia przeciwko Luizie K. W sšdzie kobieta przyznała się do zabójstwa.

Powiedziała, że w dniu, kiedy dokonała zbrodni spotkała się u siebie w domu z kolegš z Otwocka Krzysztofem M. Wypili butelkę rumu, a także mocny bimber.

PóŸniej oboje poszli do miejscowego baru. Kobieta zabrała ze sobš nóż. Tam zamówili pizzę i piwo. W barze Luizie K. „urwał się film".

- Po raz pierwszy w życiu czułam się tak mocno pijana – mówiła w sšdzie. Pijanš parę wyproszono z baru.

Kobieta odprowadziła znajomego na pocišg. Ze składu wysiadł jej ojciec, który zdenerwował się widzšc pijanš córkę. Wyzywał jš na stacji i szarpał. Kiedy Krzysztof M. odjechał, Luiza K. postanowiła wrócić do domu.

- Gdy szłam w ciemnoœciach, ktoœ mnie napadł. Napastnik na mnie siedział, dusił. Krzyczałam i płakałam, próbowałam wyrwać się i uciec. Bałam się, że zostanę zgwałcona. Wpadłam w histerię i w pewnym momencie w moich rękach znalazł się nóż. Machałam nim na oœlep – opowiadała w sšdzie.

Jej relację cytował lokalny „Tygodnik Siedlecki". Kilka dni po zabójstwie dokonanym przez Luizę K. Krzysztof M. popełnił samobójstwo. - Może czuł się winny tego zajœcia. Gdyby on wtedy nie przyjechał, to wszystko nie miałoby miejsca. Nie piłabym alkoholu, nie zażywałabym tabletek - mówiła przed sšdem Luiza K.

Areszt uchylony

Proces w sprawie tej zbrodni jeszcze się nie zakończył. A na poczštku lutego Luiza K. wyszła z aresztu. Dlaczego? Jak tłumaczyła portalowi egarwolin.pl rzecznik Sšdu Okręgowego w Siedlcach Grażyna Orzechowska, areszt tymczasowy do wyroku może trwać najdłużej dwa lata.

- W przypadku Luizy K. ten okres prawie minšł, a wyrok nie zapadł. W zwišzku z tym, Sšd Okręgowy w Siedlcach zwrócił się do Sšdu Apelacyjnego w Lublinie z wnioskiem o przedłużenie aresztu do 7 maja 2018 roku, ale Sšd Apelacyjny tego wniosku nie uwzględnił - tłumaczyła.

Zażalenie na to postanowienie sšdu złożył prokurator. Nie zostało ono jednak uwzględnione. We wtorek 6 lutego Luiza K. została zwolniona.

- Decyzja o zwolnieniu Luizy K. została podjęta zgodnie z przepisami, ponieważ nie było przesłanek ku przedłużaniu aresztu – tłumaczyła sędzia Orzechowska.

Dodała, że występujš one, jeœli dochodzi do zawieszenia postępowania karnego, sš wykonywane czynnoœci zmierzajšce do ustalenia lub potwierdzenia tożsamoœci oskarżonego, sprawa jest uznana za szczególnie zawiłš lub toczy się poza granicami kraju lub dochodzi do celowego przewlekania postępowania przez oskarżonego.

Sšd uznał, że w tej sprawie takich przesłanek nie było. Postępowanie nie jest zawieszone, a oskarżona jest znana.

Zdaniem sšdu ta sprawa nie jest szczególnie zawiła, a postępowanie nie wydłużyło się przez oskarżonš, a z powodu długotrwałej choroby biegłego i powoływania nowego zespołu biegłych psychiatrów.

Strach wœród sšsiadów

Dziœ w siedleckim sšdzie miała odbyć się kolejna rozprawa, ale została odroczona, bo oskarżona się na niš nie stawiła.

Sšsiedzi Luizy K. obawiajš się, czy kobieta nie dopuœci się kolejnej zbrodni. - Co będzie dalej? Nikt nie wie. Jestem tym zniesmaczony, tak delikatnie mówišc. A jak ktoœ następny się trafi? Skórka gęsia mi na plecach chodzi. Wolałbym jej nie spotkać – mówi jeden z mieszkańców Podebłocia portalowi egarwolin.pl

- Ludzie codziennie mijajš miejsce brutalnej zbrodni i nie rozumiejš dlaczego dziewczyna, która zabiła, wyszła na wolnoœć – mówi kolejny. – To wina polskich ustawodawców. W Norwegii wyroki zapadajš szybko – dodał.

Jedna z kobiet mieszkajšcych w tej wsi uważa, że to niesprawiedliwe, że wypuszczono Luizę. - Czy była poczytalna czy niepoczytalna, to ja bym jej nie wypuœciła. Powinna chociaż być w psychiatryku. Zabiła człowieka. To jest morderstwo – tłumaczy.

Dodaje, że dużo osób uważa, że to nie fair. - Nawet jeœli jest na wolnoœci, to powinna mieć opaskę na nodze, areszt domowy – uważa kobieta.

Następna rozprawa w sprawie zabójstwa w Podebłociu już w marcu.