Elektroniczne igrzyska w Polsce mają już 850 tys. fanów

E-sport to już nie tylko rozrywka dla pasjonatów gier komputerowych, ale również poważna częœć biznesu sportowego.

Sportu elektronicznego nie da się już lekceważyć. Ta sprofesjonalizowana dyscyplina już dawno wykroczyła poza zwykłš rozrywkę i stała się œwietnie prosperujšcym biznesem. Najszybciej rynek ten rozwija się dziœ w Chinach i Ameryce Płn. Ale i w Polsce dynamiki sš imponujšce. Analitycy Deloitte prognozujš, że w tym roku przychody z tytułu wydarzeń e-sportowych i relacji na żywo przekroczš po raz pierwszy w skali globalnej 1 mld dol. Dla porównania jeszcze w 2015 r. było to 325 mln dol.

Fenomen e-sportu

Ta suma to wcišż niewielki odsetek przychodów, które wygenerujš w 2018 r. wydarzenia i transmisje sportowe dyscyplin tradycyjnych. Według najnowszego raportu Deloitte „TMT Predictions" będzie to bowiem aż 33 mld dol. Najwyższe przychody spodziewane sš w zwišzku z zakończonymi niedawno igrzyskami olimpijskimi w Korei Płd. i odbywajšcymi się w czerwcu mistrzostwami œwiata w piłce nożnej w Rosji. Jak wyliczajš eksperci Deloitte, najpopularniejsze dyscypliny sportowe na œwiecie, a tym samym przycišgajšce największe zainteresowanie kibiców i sponsorów, to nieustannie piłka nożna, rugby i baseball.

E-sport ma ambicje jednak dołšczyć do œwiatowej czołówki sportów. Już dziœ cyfrowe turnieje przycišgajš na areny tysišce widzów, a przed ekrany – miliony. A to magnes na sponsorów. Niech œwiadczy o tym przykład Niemiec, gdzie tego typu „elektroniczne igrzyska" generujš 90 mln euro, ale już w 2019 r. majš sięgnšć 110 mln, a w kolejnym – aż 130 mln euro.

Struktura przychodów w e-sporcie jest podobna jak w sporcie tradycyjnym. Sš to przede wszystkim sponsoring i wpływy komercyjne, a także wpływy z biletów oraz zawartoœci premium. Zgodnie z badaniem Deloitte „Continue to Play" w Niemczech 16 proc. kibiców w wieku od 25 do 34 lat jest w stanie zapłacić za dodatkowe treœci wysokiej jakoœci. Badania pokazujš, że w 2016 r. kibice komputerowych rozgrywek spędzili łšcznie 6 mld godzin, œledzšc wydarzenia z tym zwišzane. Było to pięć razy więcej niż w 2010 r. Połowę tego czasu przed komputerami spędzili widzowie z Chin. Jednoczeœnie należy pamiętać, że liczba 6 mld godzin odpowiada jedynie 5,33 dnia transmisji na żywo w USA. W ESL (Electronic Sports League), czyli największej lidze e-sportowej na œwiecie, zrzeszonych jest ponad 6 mln zawodników, którzy tworzš 0,5 mln drużyn.

Wejœcie do telewizji

W Polsce tempo wzrostu odbiorców e-sportu jest imponujšce. Według prognoz przedstawionych w raporcie PayPal i SuperData w 2018 r. liczba unikalnych widzów będzie bliska 850 tys. i wzroœnie o 29 proc. rok do roku. Co więcej, to najlepszy wynik spoœród oœmiu krajów przedstawionych w raporcie. – Jesteœmy w momencie bardzo dynamicznego rozwoju – potwierdza Wojciech Jeznach, członek zarzšdu Fantasy Expo.

Jak tłumaczy, w dużej mierze wynika to z wykorzystania twórczoœci youtuberów i streamerów do promowania turniejów, drużyn i eventów. – Na dodatek atrakcyjnoœć medialna e-sportu skumulowana jest tylko w komunikacji digitalowej – dodaje Jeznach.

Np. zawody PGL Major w Krakowie, gdzie pula nagród sięgnęła 1 mln dol., w momencie szczytowej oglšdalnoœci na Twitchu obserwowało 105,9 tys. widzów, a œredni kontakt widza z transmisjš wyniósł 2 godziny i 43 minuty. – Po wejœciu do ramówek telewizyjnych przekroczymy kolejny próg zainteresowania oraz możliwoœci generowania wzrostu dochodów – nie ma wštpliwoœci członek zarzšdu Fantasy Expo.

Badania pokazujš, że rodzimi fani e-sportu majš najczęœciej od 25 do 34 lat albo 15 do 24 lat, a swojš sytuację finansowš oceniajš jako dobrš lub przeciętnš (79 proc. fanów e-sportu w cišgu ostatniego pół roku przeznaczyło pienišdze na gry komputerowe, a 69 proc. na sprzęt zwišzany z graniem).

Daleka droga

– W dalszym cišgu niewiele osób wie jednak, o co chodzi w e-sporcie – przekonuje Marcin Diakonowicz, partner Deloitte i lider Sports Business Group. Według niego œwiadomoœć, że rywalizacja graczy komputerowych może przycišgać fanów i pienišdze, jest niewielka.

– Jednoczeœnie kibice przeceniajš obecny rozmiar rynku, wierzšc, że roczne przychody liczone sš już w miliardach dolarów i porównujš go do sportów tradycyjnych – wyjaœnia i dodaje, że do tego jeszcze daleka droga. – Dziœ duże wydarzenie e-sportowe może przycišgnšć 40 tys. osób oglšdajšcych na żywo i dziesištki milionów oglšdajšcych je w sieci. E-sport będzie się sukcesywnie rozwijał, a wraz z tym będzie również rosła ranga imprez – kontynuuje.

Jak wskazuje, w br. nie zabraknie imprez, które przycišgnš kibiców. Na poczštku marca zakończył się Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2018, który po raz kolejny przycišgnšł sporš grupę fanów. Przed nami jeszcze chociażby rozgrywki Dota 2 International, które odbędš się w sierpniu. Pula nagród zeszłorocznej edycji to prawie 25 mln dol. Również w obszarze gier sportowych szykujš się ciekawe wydarzenia, w tym nowa odsłona FIFA Interactive World Cup pod nowš nazwš FIFA eWorld Cup. Eksperci twierdzš, że dla tradycyjnych klubów sportowych jest to nie tylko okazja do wygenerowania dodatkowych przychodów, ale też sposób na wzmocnienie swojej globalnej marki. Co ważne, rozgrywki e-sportowe zostały włšczone do programu odbywajšcych się w Chinach w 2022 r. igrzysk azjatyckich.