Prywatność – od samego początku!

Zawsze, gdy decydujesz się przetwarzać dane osobowe, dobrš praktykš powinno być podejœcie oparte na poszanowaniu prywatnoœci osób, których one dotyczš.

Tak w największym skrócie można by okreœlić sedno zasady „privacy by design", która obok „privacy by default" jest jednš z kluczowych zasad RODO.

Skšd ten pomysł? Sama koncepcja privacy by design nie jest niczym nowym – została sformułowana przez Ann Cavoukian, byłš rzeczniczkę ds. informacji i prywatnoœci kanadyjskiej prowincji Ontario, jako wynik wieloletnich prac nad włšczeniem zasad ochrony prywatnoœci do nowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w Kanadzie (koncepcja zawarta we wspólnym raporcie na temat technologii podnoszšcych prywatnoœć wspólnego zespołu komisarza ds. informacji i prywatnoœci w Ontario, Kanadzie, Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych i Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych Stosowanych, z 1995 r. – tzw. 7 zasad Ann Cavoukian).

Ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych (RODO), choć de facto nie zawiera legalnej definicji privacy by design, to zakres zastosowania zasady należy wyprowadzać z charakteru, celu i funkcji normy ustalonej w art. 25 ust. 1 RODO. Tym samym koncepcja ta staje się prawnie wišżšcym obowišzkiem uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania. Dzięki temu ochrona prywatnoœci z zasady włšczona zostaje w samo tworzenie projektu, działanie jego składników oraz w zarzšdzanie technologiami informacyjnymi i systemami przez cały cykl życia informacji.

Mamy tu więc do czynienia z proaktywnym podejœciem: prywatnoœć będzie chroniona już nie poprzez dodatki do systemu lub nakładki przygotowane na już istniejšce rozwišzania, lecz jest wbudowana w jego konstrukcję tak, że jest po prostu składowš projektu. I tak w odniesieniu do systemów teleinformatycznych oznacza to wbudowanie ochrony prywatnoœci zarówno w architekturę systemu, jak i w procesy biznesowe, które system obsługuje – na przykład poprzez jak najszybszš pseudonimizację danych czy też umożliwienie osobie, której dane dotyczš, monitorowania przetwarzania danych.

Warto również pamiętać, że privacy by design nie ogranicza się do etapu planowania. Z RODO bowiem jednoznacznie wynika, że ocena zgodnoœci z przepisami odnosi się również do etapu realizacji procesu.

Dlatego jak najbardziej zasadne jest uznanie, że regularny przeglšd funkcjonowania procesu przetwarzania danych oraz jego składowych elementów, takich jak systemy informatyczne, sposoby zbierania zgód, wypełnianie obowišzków informacyjnych itp., stanowić będzie realizację zasady privacy by design.

Ważne: bardzo często proces przetwarzania danych nie kończy się w momencie zakończenia akcji, np. w przypadku prowadzonego konkursu dane osobowe sš przetwarzane dłużej niż do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, w postaci wydania nagród, uregulowania należnych zobowišzań, procesu reklamacji itp.

