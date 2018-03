Cyfrowa przyszłość podatków pod lupą

Cyfryzacja zmienia sektor finansowy. Niesie ze sobš wiele szans, ale też i wyzwania. Rachunkowoœć, księgowoœć i podatki majš zupełnie inne oblicze niż jeszcze kilkanaœcie lat temu.

To m.in. o tych właœnie kwestiach będš dyskutować eksperci z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej 13 marca podczas Regionalnej Konferencji Podatkowej. To cykliczna impreza, organizowana od 13 lat przez amerykańskie izby handlowe z naszego regionu. Co roku odbywa się w innym kraju: dwa lata temu była na Słowacji, rok temu w Czechach, a w tym roku przyszedł czas na Warszawę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ogólnoœwiatowy trend zmierza w kierunku pełnej cyfryzacji na linii administracja państwowa–podatnik. Pytanie o digitalizację podatków nie powinno zatem brzmieć „czy", ale „jak" oraz „kiedy".

Resorty finansów poszczególnych krajów stopniowo odchodzš od innych form raportowania i papierowych dokumentów na rzecz elektronicznych. Wišże się to z oszczędnoœciš czasu i pieniędzy, co ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorstw. Podobnie zresztš jak dla fiskusa – cyfryzacja pozwala na uszczelnienie systemu i usprawnienie kontroli podatkowych. W Polsce przykładem tych zmian jest wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który od 2018 r. obejmuje już wszystkie firmy.

Cyfryzacja niesie też ze sobš wiele wyzwań, takich jak chociażby koniecznoœć opracowania i wdrożenia nowych systemów IT. Nie bez znaczenia jest też zabezpieczenie danych przed ingerencjš cyberprzestępców.

Podczas zbliżajšcej się konferencji eksperci będš się zastanawiać nad tym, jaki model podatkowy jest optymalny, jakie rozwišzania funkcjonujš w innych krajach naszego regionu i jaki jest stan cyfryzacji w poszczególnych państwach.

Konferencja ma patronat Ministerstwa Finansów. Jej organizatorem jest Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (www.amcham.pl), partnerem strategicznym – PwC, a pozostali partnerzy to Procter & Gamble i Trenda Group.