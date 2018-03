Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza na szpitalną scenę

Zaawansowane algorytmy zyskujš na znaczeniu. Beneficjentami sš pacjenci i cała gospodarka.

Poprawa dostępu do opieki medycznej, lepsza diagnostyka oraz znaczšca redukcja kosztów – to tylko niektóre z korzyœci, płynšcych z zastosowania zaawansowanych algorytmów. Pełne wdrożenie rozwišzań bazujšcych na sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) może zwiększyć wydajnoœć personelu pielęgniarskiego o 40–50 proc. oraz zmniejszyć wydatki na ochronę zdrowia w Polsce o 0,3–0,6 proc. PKB – podaje firma McKinsey&Company.

Wyœcig z czasem

Sławny superkomputer Watson firmy IBM, który jest w stanie przeanalizować potężnš iloœć danych, stawia zaskakujšco trafne diagnozy. Co ważne, potrzebuje na to zdecydowanie mniej czasu niż konsylium lekarzy. A trafna diagnoza i czas – szczególnie w przypadku chorób nowotworowych – to najważniejsze elementy, przesšdzajšce o skutecznoœci leczenia.

W tym kontekœcie niepokojšco prezentujš się statystyki, według których lekarze, podczas diagnozowania pacjentów chorych na raka i ustalania szczegółów terapii, korzystajš z zaledwie 20 proc. dostępnej wiedzy opartej na badaniach klinicznych.

Przykładów idšcych tropem Watsona przybywa. Niedawno głoœno było o naukowcach z Uniwersytetu w Kalifornii, którzy stworzyli platformę, potrafišcš nie tylko zdiagnozować i rozróżnić dwie najpopularniejsze choroby siatkówki (zwyrodnienie plamki żółtej i cukrzycowy obrzęk plamki), ale także ocenić stopień zaawansowania schorzenia. Zastosowanie tzw. transferowego systemu uczenia pozwala już teraz sztucznej inteligencji diagnozować obrazy rentgenowskie klatki piersiowej i z 90-proc. dokładnoœciš rozróżniać wirusowe i bakteryjne zapalenie płuc.

Wykorzystanie w opiece medycznej petabajtów danych, umożliwiajšcych spersonalizowanš opiekę, wymaga zastosowania nowych metod ich agregacji, przechowywania i modelowania. Rozwišzaniem mogš być tzw. systemy kognitywne, do których zaliczyć można m.in. machine learning, deep learning czy sieci neuronowe.

– Pozwalajš one na radzenie sobie z dużymi wolumenami szybko zmieniajšcych się i przyrastajšcych danych. W medycynie systemy kognitywne mogš być wykorzystywane np. do przewidywania wystšpienia choroby, badania wpływu leku na jednostki lub całš populację lub do klasyfikowania i modelowania potencjalnego wystšpienia różnych chorób w społeczeństwie – mówi Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży w OVH Polska.

IT w służbie pacjentom

Obszarów zastosowania sztucznej inteligencji jest więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Algorytmy mogš sugerować, gdzie należy wprowadzać programy profilaktyczne. McKinsey&Company spodziewa się też, że płatnicy oraz firmy oferujšce ubezpieczenia opracujš nowe podejœcia, zachęcajšce do profilaktyki, wykorzystujšc uczenie maszynowe do analizowania danych o hospitalizacji pacjentów.

Na znaczeniu zyskuje też internet rzeczy. Już teraz usprawnia np. działania zwišzane z rozmieszczeniem karetek w Małopolsce.

– Analiza natężenia ruchu w połšczeniu z danymi o częstotliwoœci i kierunkach dojazdu ambulansów pomaga w takim umiejscowieniu załóg ambulansów, aby były one w stanie dojechać do pacjentów w ustawowym czasie nieprzekraczajšcym 15 minut w terenie zabudowanym i 20 minut poza nim – podkreœla Jacek Sobotka, dyrektor sprzedaży w Esri Polska.

Co ciekawe, dzięki inwestycjom w odpowiedniš technologię, usprawnienia te nie muszš się wišzać z koniecznoœciš zakupu nowych pojazdów.

Z pomocš pacjentom może też przyjœć wykorzystanie czynnika lokalizacji. – Wizualizacja danych w postaci wykresów lub łatwo czytelnej mapy pozwoli na przykład sprawdzić jaki jest œredni czas oczekiwania do specjalisty w danej placówce z uwzględnieniem informacji o miejscu zamieszkania pacjentów – wskazuje Sobotka.