Gruźlica zmienia oblicze

takuje osoby starsze, coraz trudniej się leczy, nadcišga ze wschodu. Dziœ Œwiatowy Dzień GruŸlicy.

Eksperci alarmujš: mimo, że w ostatnich latach zwiększono z 80 milionów do 120 milionów nakłady na wykrywanie i leczenie gruŸlicy wcišż pozostaje ona poważnym wyzwaniem medycznym.

System leczenia gruŸlicy praktycznie nie istnieje, nowych leków brakuje, gruŸlica atakuje starsze osoby, za wschodniš granicš tyka bomba zegarowa a leczeniem - tak jak potrafiš - zajmujš się pasjonaci - tłumaczy Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z okazji œwiatowego Dnia GruŸlicy na dorocznej konferencji poœwięconej tej wcišż groŸnej chorobie zebrali się dzisiaj w Warszawie lekarze i eksperci z całej Polski.

Dzień ten przypada 24 marca. To właœnie tego dnia w 1982 roku w niewielkiej czytelni biblioteki Instytutu Fizjologii w Berlinie Robert Koch ogłosił œwiatu istnienie bakterii odpowiedzialnej za wywoływanie jednej z najgroŸniejszych chorób ludzkoœci - gruŸlicy. Otrzymał za to odkrycie póŸniej Nagrodę Nobla.

W tym roku - opowiada dr Tadeusz Zielona z Zarzšdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc - nasze spotkanie poœwięcamy gruŸlicy u dzieci i u osób starszych. To dwie szczególnie ważne grupy. Dzieci dlatego, że u nich bardzo trudno zdiagnozować gruŸlicę. Osoby starsze - z dwóch powodów: pierwszy to ten, że roœnie w Polsce liczba diagnozowanych przypadków u osób starszych, a po drugie ze względu na to, że z powodu wielu czynników mamy problem z diagnozowaniem tych osób ponieważ często objawy mylone sš z symptomami innych chorób.

W Szpitalu Dziecięcym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przebadano 143 dzieci - hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii. U 10 % z nich wykryto gruŸlice. Sš to dzieci - jak wyjaœniała prof. U. Demkow z WUM - z całej Polski, z różnych trudnych rodzin i w niewesołych sytuacjach życiowych. Po pobycie w szpitalu rozjeżdżajš się i praktycznie nie mamy jak kontrolować ich leczenia. To - jeœli nie kontynuujš leczenia - nie tylko dramaty osobiste ale i tykajšce bomby roznoszšce chorobę.

Specjaliœci z całego œwiata zwracajš także uwagę na rosnšcš liczbę przypadków gruŸlicy lekoopornej. Po pierwsze bardzo ciężko jest sobie z niš poradzić , po drugie jej wyleczenie to koszt pomiędzy 1 - 2 miliony złotych.

W ostatnich miesišcach brakowało też podstawowych leków - informowany o tym Główny Inspektor Farmaceutyczny sprawę - jak twierdzš lekarze sprawę lekceważył. Leki często - prawdopodobnie - sš wywożone z Polski do krajów w których kosztujš więcej.

Powodowało to, że pacjenci mieli przerwy w leczeniu lub stosowali inne leki co jest prostš drogš do gruŸlicy lekoopornej.

Pacjenci i lekarze wcišż zbyt długo czekajš na nowe rodzaje leków ( na przykład syropy dla dzieci czy leki na gruŸlicę lekoopornš). W Polsce w ostatnich miesišcach udało się zastosować z powodzeniem nowoczesne terapie u kilku osób podczas kiedy na Białorusi w tym samym czasie podano je prawie 300 osobom.

System leczenia zapikował - wyjaœnia dr. T. Zielonka - w latach kiedy państwo nie zdecydowało się wesprzeć państwowej Jelfy która produkowała leki przeciw gruŸlicy - aby ta mogła przeprowadzić duże badania pozwalajšce jej na rejestrację leków w Unii. Spowodowało to, że leki nie mogły być sprzedawane a ich miejsce zajęły leki firm zagranicznych (te same substancje).

GruŸlica dotyka dzisiaj także w dużym stopniu grupy niedostosowane społecznie : alkoholików, narkomanów, bezdomnych czy bezrobotnych. Wiele rejonów w Polsce nie jest absolutnie do tego wyzwania przygotowanych.

Dyrektor Krzysztof Grzesik od dawna alarmuje też władze, że narastajšcym problemem będzie gruŸlica wœród osób z Ukrainy które pojawiajš się w Polsce. Oficjalne dane ukraińskie mówiš o 10 -20 tysišcach osób z gruŸlicš lekoopornš. To gigantyczne koszty, których system na Ukrainie nie wytrzyma. Oczywiœcie jest tak, że w tej chwili przyjeżdżajš do nas osoby w miarę zdrowe ale kiedy osiedlš się i zacznš sprowadzać swoich bliskich sytuacja zacznie nam się wymykać spod kontroli. Musimy być na to przygotowani.

Problem z gruŸlicš polega też na tym - konkluduje dr T. Zielonka, że większoœć osób przestała się już jej bać sšdzšc, że jest ona w zaniku a pozostała częœć - szczególnie dziennikarzy - czasami alarmuje, że jest tragicznie kiedy aż tak Ÿle nie jest. Potrzebujemy złotego œrodka, spokojnej dyskusji i zorganizowania rozsšdnego systemu dostosowanego do nowych wyzwań.