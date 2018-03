Bezpieczeństwo i wspólnota – przesłanie Morawieckiego na Wielkanoc

Premier Mateusz Morawiecki ma wzišć udział w dwóch wydarzeniach w najbliższych dniach, dzięki którym Kancelaria Premiera będzie budować przesłanie, że międzynarodowe relacje Polski z innymi krajami zdecydowanie się uspokoiły, a Polacy mogš czuć się coraz bezpieczniej.

W œrodę PMM weŸmie udział w podpisaniu kontraktu na Patrioty. A w czwartek odwiedzi razem z Mariuszem Błaszczakiem polskich i amerykańskich żołnierzy w bazie Orzyszu. - To ma pokazać, że sojusz Polski i USA jest mocny jak nigdy, ze jesteœmy w œcisłych relacjach i ze Polska jest ważnym partnerem NATO – mówi nam znajšcy sprawę polityk PiS z Kancelarii. Morawiecki chce pozostawić Polaków z przekonaniem, że międzynarodowy klimat wokół Polski się polepsza, wykorzystujšc przy tym m.in. pozytywne sygnały z Brukseli.

To ma być jeden z elementów przesłania Mateusza Morawieckiego przed Wielkanocš. Dodatkowo jak dowiaduje się „Rzeczpospolita” premier ma w najbliższym wrócić do tez ze swojego expose i na pierwszy plan postawić odbudowę wspólnoty, zakopywanie podziałów między Polakami. To będzie przewijało się m.in. w wielkanocnych życzeniach premiera. Morawiecki już wczeœniej wielokrotnie mówił np. że „nie ma Polska A i Polski B” – jak na spotkaniu z sołtysami w Przysusze. – To, że Morawiecki jest człowiekiem dialogu pokazujš też postępy w relacjach z Brukselš – mówi nam osoba z Kancelarii Premiera.

To wszystko ma stanowić kontrast do tematu premii i nagród dla rzšdu, który w ostatnich dniach pojawiał się często w mediach m.in. ze względu na wystšpienie byłej premier Beaty Szydło w Sejmie w ubiegły czwartek.