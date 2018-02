Mateusz Morawiecki: Moment przyjęcia ustawy był niefortunny

Mateusz Morawiecki spotkał się w Muzeum Polaków Ratujšcych Żydów w czasie II Wojny Œwiatowej z polskimi i zagranicznymi dziennikarzami. Premier przyznał, że moment przegłosowania nowelizacji ustawy o IPN "był co najmniej niefortunny".

Premier Mateusz Morawiecki pojawił się dziœ w Muzeum Polaków Ratujšcych Żydów w Markowej. Patronami muzeum jest rodzina Ulmów, którš zamordowano w czasie wojny za ukrywanie Żydów.

- Polska jako kraj, jako naród nie była współodpowiedzialna za Holokaust. Fakt, że niektórzy ludzie tego nie wiedzš, czy też tego nie rozumiejš powoduje jednoczeœnie, że może nie znajš faktów albo nie majš woli zrozumienia pewnych faktów - powiedział premier podczas spotkania z polskimi i zagranicznymi dziennikarzami.

Premier @MorawieckiM z dziennikarzami https://t.co/L77u0OZnmX. zagranicznych mediów w muzeum Ulmów w Markowej. Raczej nie poprawi to naszego wizerunku w œwiecie, ale od czegoœ trzeba zaczšć... pic.twitter.com/iAzGx8vDAY — Tomasz Krzyżak (@TKrzyzak) February 2, 2018

- Zamknijmy na chwilę oczy i wyobraŸmy sobie jak historia będzie wyglšdała za 50, 100, może za 150 lat. Byli naziœci, kim byli ci naziœci na dobrš sprawę, ludzie będš pytać. Byli też jacyœ, co wpierali tych najeŸdŸców. Gdzie zabito większoœć Żydów? Większoœć Żydów zabito w Generalnej Guberni. Niektórzy mówiš, że to Polska. Jest to sposób, którym opisuje się to terytorium, bo wtedy nie było Polski jako takiej - dodał Morawiecki.

- Nie pozwolimy nikomu, aby używał frazy "polskie obozy œmierci" - dodał.

Morawiecki powiedział również, że w 1939 roku Polska straciła przyszłoœć. - Nasz rozwój po 1989 r. roku był zdeterminowany tym, co się działało przez 45 lat reżimu komunistycznego - mówił.

Premier zaprosił wszystkich naukowców, którzy chcš zgłębiać wiedzę na temat II wojny œwiatowej. - Każdy, kto chce nam pomóc i naszym przyjaciołom z Izraela, aby odkryć całš prawdę dotyczšcš zbrodniarzy - niezależnie, czy pochodzenia polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, czy żydowskiego - wszyscy muszš przybyć i wszyscy sš jak najbardziej mile widziani, aby przyjechać do Polski i przeprowadzić takie badania naukowe - zapowiedział.

- Ta ustawa na pewno nie zamknie ust badaczom, na pewno nie ograniczy wolnoœci słowa. Na pewno nie - mówił.