Sondaż: Kto powinien opuścić rząd Beaty Szydło w ramach rekonstrukcji

Kowal: Rekonstrukcja rządu to słabość PiS

Już nie tylko opozycja, ale i politycy z obozu władzy coraz częściej wypowiadają się na temat planowanej rekonstrukcji rządu. Wicepremier Jarosław Gowin przyznał ostatnio, że „pewne korekty są niezbędne”. Sama premier Beata Szydło ostrożnie powiedziała w tym tygodniu: „Rekonstrukcję się robi, a nie o niej opowiada, więc jeśli podejmę decyzję o jej przeprowadzeniu zostaniecie państwo poinformowani”.

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie serwisu rp.pl najwięcej respondentów (59 proc.) wskazało, że w ramach rekonstrukcji rząd powinien opuścić Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Znaczący odsetek badanych uważa też, że rząd powinien opuścić Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości (43 proc.), premier Beata Szydło (43 proc.), Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych (43 proc.) oraz Jan Szyszko, minister środowiska (42 proc.).

- W podziale na płeć, mężczyźni częściej chcą odejścia Witolda Waszczykowskiego (50 proc. vs 36 proc. kobiet) oraz Mariusza Błaszczaka (41 proc. vs 32 proc.). W podziale na wiek, wraz z jego wzrostem rośnie odsetek badanych, którzy chcą odejścia Zbigniewa Ziobry, Antoniego Macierewicza, Witolda Waszczykowskiego, Jana Szyszki oraz premier Beaty Szydło, ale też Piotra Glińskiego, Mateusza Morawieckiego, Anny Zalewskiej, Krzysztofa Jurgiela, Konstantego Radziwiłła, Beaty Kempy oraz Elżbiety Witek - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że za odejściem z rządu premier Beaty Szydło częściej są osoby o wykształceniu wyższym (49 proc.), o dochodzie od 3001 do 5000 zł (54 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (57 proc.). Te same grupy wyrażają też częściej poparcie dla odejścia Zbigniewa Ziobry, Witolda Waszczykowskiego oraz Jana Szyszko.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu przypomina, że w państwach demokratycznych rekonstrukcja rządu, czyli wymiana kilku ministrów, traktowana jest jako pewna prawidłowość polityczna. - Taki ruch nie tylko działa mobilizująco na władzę wykonawczą, ale dzięki niej partia rządząca może zyskać nowych wyborców – tłumaczy prof. Knopek.