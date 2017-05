Waszczykowski o śledztwie w sprawie śmierci Polki w Egipcie

Szef polskiej dyplomacji mówił na konferencji prasowej, że służba konsularna jest w stałym kontakcie z ludźmi i rezydentami, obsługującymi miejsce, w którym doszło do tragicznego wydarzenia. Zaznaczył, że wyjaśnienie okoliczności nie należy do kompetencji polskich służb konsularnych, tylko do władz egipskich.

Komenda Główna Policji poinformowała wcześniej, że gromadzi materiał dowodowy: są przesłuchiwani świadkowie, zabezpiecza nośniki informacji oraz dokumenty. Śledztwo - wstępnie w kierunku zabójstwa - prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Policja informuje, że kwalifikacja prawna w każdej chwili może być zmieniona. Brany jest też pod uwagę między innymi udział osób trzecich, bądź nieszczęśliwy wypadek. Wiadomo, że po sprowadzeniu ciała Magdaleny Ż. do kraju, ponownie odbędzie się sekcja zwłok, tym razem w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu.

Rodzina Polki złożyła do Prokuratury Krajowej wniosek z prośbą o objęcie śledztwa nadzorem.