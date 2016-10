Dzika reprywatyzacja do wyjaśnienia

Jest szansa, że budzące emocje wątpliwości związane z tzw. dziką reprywatyzacją kamienic i gruntów w Warszawie, do których dochodziło w ostatnich latach, zostaną do końca wyjaśnione. Są efekty lustracji zamkniętych już spraw zarządzonej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Pobieżnie lub wcale

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", wznowionych zostanie 28 spośród 41 śledztw poddanych analizie przez specjalny zespół prokuratorski. W tej grupie jest sprawa kamienicy, którą odzyskało kilkanaście osób, w tym m.in. mąż obecnej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz (PO).

Z naszych informacji wynika, że analiza jest gotowa, a lista spraw do podjęcia przesądzona. Ostatnie słowo będzie jednak należeć do Prokuratury Krajowej. Może w całości zaakceptować listę spraw do podjęcia lub nieco ją skorygować.

Oficjalnie trwa jeszcze ostateczne szlifowanie sprawozdania.

– Do czasu zakończenia tych prac nie informujemy, w ilu i jakich przypadkach nastąpi wznowienie spraw – ucina pytania „Rzeczpospolitej" Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

To w tej jednostce we wrześniu powstał 11-osobowy zespół powołany przez prokuratora regionalnego Andrzeja Szeligę, który wziął pod lupę akta zakończonych umorzeniem lub odmową wszczęcia postępowań z lat 1999–2016 (do sierpnia). Zajmowały się nimi warszawskie prokuratury różnych szczebli.

Efekty lustracji wskazują, że w prawie 70 proc. zbadanych spraw były najróżniejsze błędy i nieprawidłowości. I tak np. umarzano je przedwcześnie, nie wykorzystując wszystkich możliwości dotarcia do dowodów – zarówno dokumentów, jak i relacji świadków. Niektóre śledztwa prowadzono pobieżnie albo wcale ich nie wszczynano, więc podnoszonych w doniesieniach wątpliwości nikt nawet nie weryfikował.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", prokuratorski zespół wytypował do wznowienia głośne reprywatyzacje w stolicy, które wzbudzały emocje lokatorów, wyrzucanych przez właścicieli nieruchomości.

Podjęta ma zostać m.in. sprawa kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 w centrum Warszawy, którą w 2003 r. odzyskało kilkanaście osób, w tym mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po kilku latach sprzedano ją spółce skupującej zreprywatyzowane nieruchomości i wtedy lokatorzy stracili dach nad głową, co wywołało ich protesty. Jednak wówczas prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

Prawowitym właścicielem kamienicy była przed wojną rodzina Stanisława Likiernika, oficera Armii Krajowej. Prawa do niej wyłudził po wojnie pewien oszust, który następnie sprzedał je wujowi Andrzeja Waltza, męża prezydent stolicy.

Kiedy historia kamienicy wyszła na jaw, Hanna Gronkiewicz-Waltz tłumaczyła, że ani ona, ani jej mąż nigdy nie starali się o zwrot jakiejkolwiek nieruchomości w Warszawie, a decyzja o zwrocie została wydana w 2003 r., kiedy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński.

Wśród wskazanych do podjęcia mają być również sprawy dwóch innych kamienic przy ul. Noakowskiego 12 i 18. Tu także miano się posłużyć podczas reprywatyzacji podrobionymi dokumentami.

Wrocław i Warszawa

Po ewentualnym wznowieniu śledztw wskazanych przez prokuratorski zespół w kraju będzie się toczyć kilkadziesiąt postępowań poświęconych reprywatyzacji. Kilkanaście, w tym kluczowe, dotyczące wartej ok. 160 mln zł działki przy ul. Chmielnej 70 w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, prowadzi wrocławska prokuratura. Z kolei kilka innych – warszawska.

O wadze, jaką do wyjaśnienia dzikiej reprywatyzacji przywiązuje obecna ekipa kierująca resortem sprawiedliwości, świadczy to, że w Prokuraturze Krajowej powołano specjalny zespół koordynujący toczące się postępowania.