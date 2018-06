Sebastian Kaleta: Gronkiewicz-Waltz nie chce wypłacić pieniędzy mieszkańcom

- To że teraz Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wydaje tych decyzji zwrotowych, nie oznacza, że nie ma obowiązku wytłumaczyć się z tych setek decyzji wydawanych co roku w poprzednich latach - mówił w #RZECZoPOLITYCE Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

Zuzanna Dąbrowska: Moim gościem jest wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Sebastian Kaleta. Dzień dobry.

Sebastian Kaleta: Dzień dobry.

Ile rodzin w Warszawie jest poszkodowanych przez reprywatyzację? Czy komisja zna przybliżoną liczbę?

Dotychczas podawane szacunki mówiące o kilkunastu, kilkudziesięciu tysiącach mieszkańców Warszawy są bardzo szacunkowe, ponieważ to czy – przykładowo – pokrzywdzona jest konkretna osoba, która mieszka, czy jej najbliższe osoby, które muszą jej pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji reprywatyzacyjnej nie jest w tych badaniach uwzględnione, bądź nie jest to precyzyjne wyliczenie. My się skupiamy na konkretnych nieruchomościach i każdy z mieszkańców tych nieruchomości, jeśli komisja zbada ich sytuację, sytuację kamienicy reprywatyzowanej, w następnej kolejności jeśli komisja dostrzeże błędy może zwrócić się do komisji o odszkodowanie i kiedy komisja zakończy pracę w tym zakresie będzie można mówić o osobach, które poczuwają się do bycia pokrzywdzonymi warszawską reprywatyzacją.

A czy wszystkie osoby wobec których, czy też wobec nieruchomości, w których zamieszkiwały, zapadnie decyzja, że zwrócono je z naruszeniem prawa. Czy wszystkie te osoby, rodziny mogą liczyć na odszkodowanie? Jest to pewne, że jeśli zwrócą się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie, nie wiem jaka jest oficjalna nazwa…

I zadośćuczynienie, i odszkodowanie. I odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Czyli obie formy. To na pewno będzie decyzja o wyrównaniu tych krzywd?

Punktem wyjścia jest sama decyzja komisji. Jeśli komisja stwierdza, że przy reprywatyzacji były błędy, bądź wystąpiły niepożądane skutki społeczne, to wtedy, w razie tego typu stwierdzenia przez komisję decyzji powstaje prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie przez mieszkańców tych kamienic. I…

Ale jedno to prawo do złożenia wniosku, a drugie to pewność, że się uzyska pieniądze.

Jeśli przesłanki z ustawy są określone, czyli jeśli ktoś mieszkał w tej nieruchomości i dotknęły go te elementy krzywdzące, które komisja wskazała w decyzji plus wskaże dodatkowo inne trudności, które spotkały te osoby po reprywatyzacji – np. znaczna podwyżka czynszu, czy nachodzenie przez jakieś osoby, które namawiają do wyprowadzki, czy innego rodzaju uciążliwości. Wtedy takie osoby będą dostawały decyzję o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu w różnych wysokościach…

Od kogo?

Od komisji. I teraz, jakby, kluczowy jest element: czy te pieniądze te osoby dostaną, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od woli miasta stołecznego Warszawy. W dotychczas…

Czyli komisja decyduje, miasto płaci?

Miasto ma prawo wyrazić sprzeciw do sądu. Czyli krótko mówiąc, jeśli komisja, mieliśmy siedem spraw, w których już wydaliśmy decyzję o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach, komisja stwierdza, że w tych przypadkach należy się odszkodowanie z uwagi na nadpłacony czynsz, na krzywdy, które spotkały lokatorów, to te decyzje trafiają do miasta. Miasto albo zgodzi się wypłacić te środki, a komisja zarządziła do wypłaty na razie 200 tysięcy złotych – 100 tys. zł zadośćuczynienia dla córki Jolanty Brzeskiej i pozostałe kwoty to jest od kilkunastu do 20 tys., kwoty dla mieszkańców kilku lokali, mowa o sześciu lokalach…

A czy jakaś prognoza finansowa jest przez komisję uczyniona ile tych pieniędzy np. miasto musiałoby zabezpieczyć w budżecie?

Miasto nie musi tych pieniędzy na razie zabezpieczać, ponieważ pięć milionów złotych znajduje się na rachunkach miasta z uwagi na kwoty, które komisja nakazała zwrócić. I z tych pięciu milionów na razie komisja wskazuje, że należy wypłacić 200 tys. zł mieszkańcom. Niestety ale Hanna Gronkiewicz-Waltz mieszkańcom nie chce tych pieniędzy wypłacić. Dlatego też mieszkańcy będą czekali, w tych konkretnych sprawach, jeśli miasto złoży sprzeciw do sądu, będą czekali na to aż cała procedura sądowa orzeknie… Sąd na końcu tej procedury orzeknie jaka wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia. Natomiast jak najbardziej miasto możliwości i środki miało ku temu, by krzywdy mieszkańcom zadośćuczynić. To jest o tyle dziwne z tego powodu, że wiele się mówi, również politycy PO wiele mówią, że działy się krzywdy lokatorom w reprywatyzowanych kamienicach. Ale kiedy przychodzi do twardej deklaracji realnego wsparcia to Hanna Gronkiewicz-Waltz tego wsparcia odmawia wprost jako prezydent, a Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta nie jest w stanie powiedzieć czy jeśli zostałby…

Nie, odmowy nie było…

…jeśli zostałby prezydentem za pół roku czy wypłaciłby te środki. A za pół roku te postępowania sądowe na pewno się nie skończą. I przyszły prezydent Warszawy na pewno będzie miał pełne instrumentarium do tego, żeby decyzje komisji w tym zakresie wykonać. Jak widzimy, po miesiącu czasu, Rafał Trzaskowski unika odpowiedzi na to pytanie…

No ale Rafał Trzaskowski na razie nie jest prezydentem i decyzji podjąć nie może…

Ale za pół roku… Któryś z obecnych kandydatów…

Chce pan powiedzieć że będzie?

Za pół roku, któryś z obecnych kandydatów tym prezydentem zostanie. I wydaje mi się, jeśli zostałby minister Jaki to te pieniądze z dnia na dzień trafiłyby, zgodnie z decyzją komisji do mieszkańców. Jeśli zostałby Rafał Trzaskowski – nie wiemy.

A co ze sprawami, które toczą się teraz. Czy komisja wie ile spraw o zwrot nieruchomości toczy się obecnie? I co się dzieje z osobami, które, no zgodnie z prawem, sąd orzeknie o zwrocie kamienicy…

Sąd nigdy nie orzeka o zwrocie kamienicy. Zawsze to prezydent miasta Warszawy.

No oczywiście, dobrze no, podpis jest, prezydent nie jest tutaj niezależny, musi wykonać wolę sądu.

Nie…

Może odmówić po wyroku sądowym?

Sądy administracyjne nie działają w ten sposób, nie wydają wyroków, że należy zrobić to i to. Tylko wydają proceduralne…

Ale prezydent nie może nie podpisać.

Nie, właśnie widzi pani, pani ulega tej kłamliwej narracji, którą pan dyrektor Bajko przez lata sączył dziennikarzom, polegającą…

W życiu nie słyszałam dyrektora Bajko.

Oj… Ale taką narrację on reprezentował w ratuszu przez lata, że jego urzędnicy mają związane ręce, bo sądy nakazują zwroty. Okazuje się, że rzeczywiście wyroki sądowe sądów administracyjnych co do tego co należy zwracać, co nie, są niekorzystne w wielu miejscach dla miasta, są kontrowersyjne. Czasami Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie idzie dalej niż Naczelny Sąd Administracyjny, np. mimo że jest jasne orzecznictwo NSA w zakresie posiadania, WSA w Warszawie nie stosował tego orzecznictwa, próbował forsować swoją linię orzeczniczą, której nigdy nie poparł NSA. Co robi miasto? Miasto twierdzi, że WSA w Warszawie nakazał oddawać nieruchomości, zamiast spojrzeć w orzecznictwo NSA, które pozwalałoby to blokować. Więc wie pani, jest tak, że urzędnicy miasta wykorzystują, manipulują orzeczeniami sądu… przez lata manipulowali orzeczeniami sądowymi, by uzasadniać jego wątpliwe zwroty…

Ale chciałam zapisać o teraz, dlatego, że jak rozumiem to co było komisja bada i wydarzenie po wydarzeniu, decyzja po decyzji jest weryfikowana. Ale co dzieje się teraz kiedy toczą się postępowania i kiedy, jak sądzę, dokonują się dalsze zwroty, bo nie ma ustawy reprywatyzacyjnej.

No Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że zablokowała zwroty, że nie kończy postępowań zwrotowych, od czasu wybuchu afery. My te dane pozyskaliśmy z ratusza, dotyczące tego jak wyglądał przebieg… jak liczbowo wyglądała reprywatyzacja po 2017 r., na bieżąco jesteśmy z tymi informacjami, natomiast mamy ponad 200 spraw, w których badamy obecnie w swoim repertorium na różnym etapie. To jest bardzo dużo pracy i przyznam szczerze, że urzędnicy i cała komisja jesteśmy do końca roku załadowani pracą bardzo solidnie, do końca roku to bardzo optymistyczne z tą liczbą stwierdzenie, aczkolwiek robimy co możemy, by te wątpliwości wyjaśnić, by móc się zająć kolejnymi sprawami, które czekają w kolejce, bo takie mieszkańcy zgłaszają. Więc Hanna Gronkiewicz-Waltz na razie przyjęła bierną, defensywną postawę wobec wybuchu afery. Natomiast to że teraz nie wydaje tych decyzji zwrotowych, nie oznacza, że nie ma obowiązku wytłumaczyć się z tych setek decyzji wydawanych co roku w poprzednich latach.

