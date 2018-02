Powrót do ojczyzny: Repatrianci jadą do Polski

W tym miesišcu do kraju przyjedzie około 100 Polaków zza wschodniej granicy.

W poprzednim tygodniu do Warszawy przyleciała grupa 60 repatriantów z Kazachstanu. Trafili do oœrodka adaptacyjnego prowadzonego w Pułtusku przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Nauczš się m.in. języka polskiego, poznajš polskie realia, ale też np. uzyskajš pomoc w znalezieniu pracy.

Z informacji MSWiA wynika, że w tym miesišcu przybędzie jeszcze do Polski w kilku grupach niemal sto kolejnych osób, głównie z Kazachstanu, ale także kilkoro z Armenii.

Jak nas poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji w tym roku rezerwa celowa na repatriację wynosi 50,5 mln zł.

Istniejš dwie œcieżki ich przyjazdu do Polski. Pierwsza zakłada umieszczenie repatriantów w oœrodku adaptacyjnym na co najmniej 90 dni, by w ten sposób pomóc im zaadoptować do nowych warunków życia.

Rodzina repatriantów dostaje na zakup mieszkania 25 tys. zł na każdš osobę oraz dodatkowo 25 tys. zł dla rodziny. To oznacza, że czteroosobowa rodzina na ten cel otrzyma 125 tys. zł. Jeœli nie zdecyduje się na kupno, rzšd dofinansuje wynajem – w wysokoœci 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

Drugim sposobem jest możliwoœć skorzystania z zaproszenia samorzšdu lokalnego, który przekaże rodzinie wyposażone mieszkanie.

Wszyscy mogš liczyć na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dziecka, a także refundację kosztów szkolenia zawodowego. Pracodawca, tworzšc miejsce pracy dla repatrianta, otrzyma z budżetu zwrot poniesionych kosztów.

Rzšdowy program zakłada, że w cišgu dziesięciu lat przyjedzie 10 tys. repatriantów, głównie z Rosji i krajów œrodkowej Azji – przede wszystkim z Kazachstanu, gdzie do polskich korzeni przyznaje się ok. 34 tys. osób.

Jak niedawno napisaliœmy w „Rzeczpospolitej", prywatna Fundacja Leny Grochowskiej wkrótce sprowadzi do Góry Kalwarii pod Warszawš 26 repatriantów z Kazachstanu. Dostanš oni mieszkanie, a po odpowiednim szkoleniu także pracę w pobliskim hotelu.

W 2017 r. sprowadzono do Polski 525 repatriantów, a w latach 2001–2017 osiedliły się w Polsce w ramach repatriacji 6054 osoby.