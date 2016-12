Marcelina Zawisza: Zjednoczona Opozycja byłaby prezentem dla Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas konferencji prasowej, że propozycje instytucjonalizacji opozycji i umocnienia w parlamencie klubów opozycyjnych, o których mówił niedawno w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", pozostają aktualne. Czytaj więcej.

- Jesteśmy gotowi, po uspokojeniu sytuacji i normalizacji pracy parlamentu, by podjąć działania, które będą miały na celu stworzenie systemu, obowiązującego m.in. w Anglii, by szef opozycji miał pewne uprawnienia, pewne przywileje - powiedział prezes PiS.

Marcelina Zawisza z Partii Razem odniosła się do tego pomysłu. Na swoim profilu na Facebooku napisała: "Zjednoczona Opozycja", która zamiast programu ma tylko jeden cel – walczyć z PiSem – byłaby dla Jarosława Kaczyńskiego najlepszym prezentem pod choinkę".

Zawisza przypomniała, że podobny system na Węgrzech doprowadził do większości konstytucyjnej Orbana.

"Jeżeli parlamentarna opozycja przystanie na propozycję prezesa PiS, to nie tylko przyłoży rękę do niszczenia polskiej demokracji, ale też spędzi kolejne lata na przepychankach o to, kto tym "szefem Zjednoczonej Opozycji" ma być" - podkreśliła Marcelina Zawisza w swoim wpisie.

Wpis Marceliny Zawiszy na Facebooku:

Pomysł skomentował też na Twitterze Adrian Zandberg z partii Razem. Napisał, że Zjednoczona Opozycja pozwoliłaby rządzić Jarosławowi Kaczyńskiemu długo: