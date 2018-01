Czy firmy są gotowe na ujawnianie danych niefinansowych

Nieumiejętnoœć i niski poziom prezentowania danych niefinansowych, jaki obserwujemy obecnie, może stanowić dla spółek notowanych na GPW nie tylko ryzyko nałożenia kary, ale również odpływu kapitału.

Jak wynika z badania firmy doradczej EY „Tomorrow's Investment Rules 2.0", na œwiecie œrednio 70 proc., a w Europie nawet 80 proc. inwestorów postrzega raporty zintegrowane, czyli takie, w których znajdujš się informacje finansowe i niefinansowe, jako istotne lub kluczowe do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Znamienne jest, że o połowę wzrosła liczba inwestorów, zdaniem których dane niefinansowe sš istotne bez względu na branżę, i wynosi dziœ ponad 61 proc. Blisko 82 proc. inwestorów jest gotowych wykluczyć spółkę z portfela inwestycyjnego lub ponownie poddać jš analizie, jeœli dostrzegš ryzyko zwišzane z możliwoœciš łamania praw człowieka. Szacuje się, że wartoœć aktywów zarzšdzanych z uwzględnieniem danych niefinansowych wynosiła ponad 21 bilionów dolarów. Stanowiło to ponad 30 proc. wszystkich profesjonalnie zarzšdzanych aktywów na œwiecie. Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania przestrzega ponad 1500 podmiotów zarzšdzajšcych aktywami przekraczajšcymi 60 bilionów.

Jak wynika z 7. edycji SRI Study 2016, raportu międzynarodowej organizacji Eurosif dotyczšcego zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania (SRI – Socially Responsible Investment), w Europie zarzšdzajšcy aktywami o wartoœci 5 bilionów euro analizujš podmioty, w które inwestujš, pod kštem spełniania międzynarodowych standardów społecznych i etycznych. Wartoœć aktywów zarzšdzanych z uwzględnieniem tego typu strategii, nazywanej „analizš opartš na normach" wzrosła w ostatnich dwóch latach o 40 proc. Œredniorocznie o ponad 1/5 roœnie wartoœć aktywów inwestorów, którzy korzystajš ze „strategii wykluczenia", czyli nie angażujš kapitału w branże kontrowersyjne, takie jak np. hazardowa czy w firmy opierajšce swoje działania na brudnej energii. Wartoœć aktywów zarzšdzanych w ten sposób to obecnie 10 bilionów euro.

Ponadto, we wrzeœniu agencja indeksowa FTSE Russell zdecydowała o zakwalifikowaniu Polski do grona 25 najbardziej rozwiniętych œwiatowych rynków. Oznacza to większe wymagania dla emitentów, również w zakresie jakoœci ujawnianych danych niefinansowych. Decyzja wejdzie w życie we wrzeœniu 2018 r.

Od bieżšcego roku do grona podmiotów zainteresowanych danymi niefinansowymi spółek notowanych na GPW dołšczył sam ustawodawca.

Wymagania prawne

Zgodnie z nowelizacjš ustawy o rachunkowoœci (dalej: uor) z 15 grudnia 2016 roku, która weszła w życie 26 stycznia 2017 roku, wybrane jednostki zainteresowania publicznego (JZP) majš obowišzek sporzšdzenia oœwiadczenia na temat informacji niefinansowych. Zgodnie z art. 49b uor obowišzkowi sporzšdzenia oœwiadczenia za rok rozpoczynajšcy się po 1 stycznia 2017 roku podlegajš JZP, które w roku obrotowym oraz w roku poprzedzajšcym ten rok przekroczyły okreœlone kryteria. A sš nimi:

- œrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynoszšce 500 osób

– oraz jedno z dwóch kryteriów finansowych:

- 85 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku lub

- 170 mln zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy.

Obowišzki sporzšdzania oœwiadczeń lub sprawozdań na temat informacji niefinansowych obejmš ok. 300 podmiotów w Polsce. Mniej więcej połowa z nich to spółki notowane na giełdzie, a reszta to inne jednostki zainteresowania publicznego, należšce przede wszystkim do sektora finansowego.

Wspomniany przepis precyzuje również zakres informacji, które powinny być ujawnione w oœwiadczeniu. Obejmuje co najmniej następujšce informacje:

- opis modelu biznesowego jednostki,

- najważniejsze wskaŸniki efektywnoœci, które opisujš działalnoœć jednostki,

- opis polityk odnoszšcych się do obszarów: społecznego; pracowniczego, œrodowiskowego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji.

Ponadto, spółki powinny opisać istotne ryzyka, które sš zwišzane z działalnoœciš jednostki, a które mogš mieć wpływ na obszary wymienione powyżej. Spółka powinna przedstawić powyższe informacje w takim kształcie i zakresie, aby czytelnik posiadał wszystkie niezbędne dane do oceny jej rozwoju, wyników i sytuacji oraz wpływu jej działalnoœci na obszary wskazane powyżej. Dodatkowo wymagane jest, aby dane te były spójne z zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Bioršc pod uwagę niski poziom ujawnianych danych niefinansowych spółek, które objęła zmiana, o czym poniżej, nie bez znaczenia sš w tym przypadku potencjalne sankcje. Kwestię odpowiedzialnoœci za sporzšdzenie oœwiadczenia na temat informacji niefinansowych reguluje art. 49b uor. Wynika z niego, że oœwiadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi częœć sprawozdania z działalnoœci. Natomiast w art. 4a uor znajduje się zapis stanowišcy, że kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej sš zobowišzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoœci, czyli także dane niefinansowe, spełniały wymogi uor. W spółkach akcyjnych kierownikiem jednostki jest zazwyczaj zarzšd. W art. 77 uor wyszczególniono kary za niesporzšdzenie sprawozdań, za sporzšdzenie ich nierzetelnie lub niezgodnie z przepisami. Ten, kto się tego dopuœci, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoœci do dwóch lat.

Dlatego częœć spółek nie tylko przez cały rok 2017 intensywnie pracowała nad wdrożeniem systemu raportowania danych niefinansowych, lecz również zdecydowała się na poddanie tych danych niezależnej zewnętrznej weryfikacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że biegły rewident, oprócz stwierdzenia faktu przygotowania oœwiadczenia lub raportu z danymi niefinansowymi nie ma obowišzku badania jego zawartoœci.

Zatem minimalizujšc ryzyko, spółki korzystajš z zewnętrznej usługi atestacyjnej zgodnej z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych ISAE 3000.

Brak przygotowania, słaba kondycja

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EY oraz firma GES w ramach VI edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce" sprawdzili poziom raportowania danych niefinansowych największych 140 spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. ?

Wyniki analizy pokazujš, że spółki w drugiej połowie roku nawet nie były w „blokach startowych".

Przyjrzyjmy się wybranym wynikom pokazujšcym poziom raportowania danych niefinansowych w obszarach wymaganych przez uor, czyli: pracowniczym, przeciwdziałania korupcji, œrodowiskowym, społecznym i przestrzegania praw człowieka.

1. Obszar pracowniczy

Na dominujšcym obecnie rynku pracownika, zainteresowani inwestorzy nie dowiedzš się jak spółki dbajš o przysłowiowe ręce do pracy. Stały wzrost polskiej gospodarki i wysoki poziom emigracji to tylko niektóre czynniki, które skutkujš tym, że roœnie konkurencja wœród pracodawców chcšcych zatrudnić wykwalifikowanych pracowników i zatrzymać ich w swojej firmie na dłużej. Niedobór pracowników będzie dotykać nie tylko sektorów masowo zatrudniajšcych niewykwalifikowanš kadrę. Problem ten pogłębia się przez niedostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, tzw. bezrobocie strukturalne. W 2016 roku ponad 45 proc. badanych firm zadeklarowało, że ma problem z obsadzeniem stanowisk. W porównaniu z rokiem 2013 to wzrost o 13pp.

W tej sytuacji niewiele spó- łek informuje o podstawowej danej interesujšcej potencjalnych kandydatów, czyli wysokoœci wynagrodzeń. Zaledwie 17 spoœród 140 największych spółek z GPW publikuje dane dotyczšce przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kandydaci, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak firma zadba o ich zdrowie, mogš poczuć się rozczarowani szukajšc tej informacji na stronach internetowych spółek giełdowych. 12 spółek ogranicza się jedynie do opublikowania polityki BHP lub danych dotyczšcych liczby wypadków w ostatnim roku. A tylko pięć spółek posiada strategię lub okreœla cele odnoszšce się do aspektów BHP.

A jak wyglšda w spółkach podejœcie do różnorodnoœci? Tak naprawdę trudno powiedzieć. 83 spółki nie ujawniajš informacji na ten temat lub ograniczajš się do deklaracji, iż nie tolerujš przejawów dyskryminacji. 33 posiada jedynie politykę antydyskryminacyjnš. Dziewięć spółek przedstawia strategię lub cele odnoszšce się do poszanowania różnorodnoœci.

Nie lepiej jest z informacjami na temat zwišzków zawodowych. 109 (77,9 proc.) spółek nie ujawnia żadnych informacji odnoszšcych się do wolnoœci zrzeszania się lub jedynie deklaruje, że przestrzega regulacji prawnych z tego zakresu. 10 (7,1 proc.) spółek publikuje politykę lub udziela informacji o liczbie zwišzków zawodowych działajšcych w spółce. 13 (9,3 proc.) spółek oœwiadcza, że współpracuje ze zwišzkami zawodowymi w obszarze praw pracowniczych lub że powołany został organ współpracujšcy z władzami spółki w zakresie uregulowania powyższych kwestii.

2. Przeciwdziałanie korupcji

Dla wielu spółek rok 2018 może minšć nie tylko pod znakiem raportowania danych niefinansowych, ale również, a może nawet bardziej, wdrażania programów antykorupcyjnych. Wszystko to za sprawš procedowanej ustawy o jawnoœci życia publicznego, która będzie wymagała od blisko 20 tysięcy firm, w tym spółek giełdowych, wdrożenia programów antykorupcyjnych. A brak takich programów może być bolesny. Zgodnie z zaproponowanymi regulacjami, w przypadku przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa zwišzanego z korupcjš osobie, która działała w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, CBA rozpocznie w przedsiębiorstwie kontrolę programu antykorupcyjnego. Za brak, pozornoœć lub nieskutecznoœć systemów antykorupcyjnych, przedsiębiorcy grozi kara pieniężna do 10 mln zł i zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne przez pięć lat.

Papierkiem lakmusowym tego, na ile ten temat jest zarzšdzony w polskich firmach, może być jakoœć publikowanych danych w zakresie przeciwdziałania korupcji przez duże spółki giełdowe. A sytuacja wyglšda tak, że 66,4 proc. (93) spółek nie ujawnia informacji z tego zakresu. Dla 6,4 proc. (dziewięciu) spółek raportowanie dotyczšce zarzšdzania etykš ogranicza się jedynie do publikacji kodeksu etyki. Tylko jedna spółka zobowišzuje dostawców do przestrzegania jego zapisów. 7,1 proc. (10) spółek udziela informacji na temat liczby zgłoszeń dotyczšcych naruszenia kodeksu lub liczbie szkoleń z zakresu etyki.

72,9 proc.(102) spółek nie ujawnia informacji z zakresu przeciwdziałania korupcji. Kolejne 15 proc. (21) spółek ogranicza się do publikacji polityki antykorupcyjnej. Tylko jedna spółka przeprowadza analizę w celu okreœlenia ryzyka wystšpienia korupcji. Z kolei zaledwie trzy spółki ujawniajš informacje o systemie umożliwiajšcym raportowanie o przypadkach wystšpienia zachowań o charakterze korupcyjnym.

3. Obszar œrodowiskowy

Praktyka spółek raportujšcych dane niefinansowe od wielu lat pokazuje, że dane œrodowiskowe sš najbardziej uchwytne, łatwe do zaprezentowania w kontekœcie wyników finansowych i strategii działania. Natomiast badane spółki nie dajš się poznać od strony troski o œrodowisko. 12 z nich ogranicza się jedynie do zaprezentowania polityki lub strategii CSR, która uwzględnia aspekt œrodowiskowy. Szeœć spółek przeprowadza ocenę ryzyka œrodowiskowego lub okreœla cele dotyczšce istotnych aspektów œrodowiskowych powišzanych z ich działalnoœciš. Jedynie trzy spółki przedstawiajš informacje o całkowitym zużyciu energii w ostatnim roku. 13 spółek publikuje informacje o inicjatywach podejmowanych w celu racjonalizacji zużycia energii lub przedstawia cele zwišzane z redukcjš zużycia.

Tylko pięć spółek publikuje politykę dotyczšcš wykorzystywania wody lub przedstawia informację o jej całkowitym zużyciu w ostatnim roku. Siedem spółek ujawnia informacje o celach lub inicjatywach podejmowanych w celu redukcji zużycia. 13 spółek publikuje dane dotyczšce zużycia wody w okresie ostatnich pięciu lat lub informuje o zmniejszeniu zużycia w cišgu ostatnich dwóch lat.

4. Kwestie społeczne

Mogłoby się wydawać, że temat zaangażowania społecznego pojawia się w raportowaniu wielu spółek. Jednak jeœli przyjrzeć się konkretnym wskaŸnikom to 62,1 proc. (87) spółek albo nie raportuje albo ujawnia w znikomym zakresie informacje na temat swego zaangażowania społecznego. W przypadku 19,3 proc. (27) spółek opublikowana została jedynie polityka z tego zakresu, a 10 proc. (14) spółek informuje, że przeprowadza konsultacje społeczne lub oferuje możliwoœć odbywania stażu lub praktyki zawodowej. 5 proc. (siedem) spółek publikuje informacje o systemie umożliwiajšcym lokalnej społecznoœci wnoszenie zażaleń dotyczšcych działalnoœci spółki lub informuje o lokalnych inicjatywach podejmowanych na obszarze, na którym prowadzi działalnoœć.

5. Przestrzeganie praw człowieka

Znaczna większoœć, bo 82,1 proc. (115) badanych spółek, nie udostępnia informacji z tego zakresu lub jedynie informuje, iż od swoich dostawców wymaga przestrzegania zasad dotyczšcych praw pracowniczych i praw człowieka. 3,6 proc. (pięć) spółek deklaruje, że klauzula etyczna dotyczšca tych zagadnień jest uwzględniania w umowach z dostawcami, a 8,6 proc. (12) precyzuje wymagania stawiane partnerom. 4,3 proc. (szeœć) spółek ujawnia sposób w jaki weryfikuje przestrzeganie zapisów etycznych w łańcuchu dostaw, a 0,7 proc. spółek (jedna z badanych) publikuje informację na temat audytów etycznych przeprowadzonych wœród dostawców.

Konkurencja sektorowa

W tegorocznej edycji projektu ocenie raportowania poddano 140 spółek z oœmiu sektorów, tj. sektora paliw i energii, finansów, chemii i surowców, ochrony zdrowia, dóbr konsumpcyjnych, handlu i usług, przemysłowego i budowlanego oraz technologii. Podobnie jak rok wczeœniej, na wyróżnienie zasługuje sektor paliw i energii, w którym wszystkie z badanych spółek ujawniły informacje dotyczšce œrodowiska, praw pracowniczych, etyki i przeciwdziałania korupcji, zaangażowania społecznego, a także praw człowieka. Raportowanie to pozostawało na poziomie œrednim lub stosunkowo wysokim. Jest to jednak sektor o małej próbie badanych firm, bo stanowiš one jedynie 7,6 proc. spółek poddanych ocenie.

dr Robert Sroka, menedżer w zespole Climate Change and Sustainability Services EY

Jest już za póŸno, nie jest za póŸno

Rzetelne przedstawienie danych niefinansowych wymaga wdrożenia odpowiedniego systemu ich gromadzenia już na poczštku roku obrotowego. Dla tych spółek, które nie zdšżyły uruchomić tego procesu w styczniu 2017 r. może być trudno zebrać odpowiednie wskaŸniki. A analizowanie, gromadzenie i zestawienie danych niefinansowych, zwłaszcza w rozproszonych grupach kapitałowych, może nastręczyć niemało problemów i zajmować wiele czasu. Warto więc uczyć się na błędach.

Po wejœciu w życie wymogu raportowania danych niefinansowych duże JZP muszš liczyć się z koniecznoœciš corocznego gromadzenia i przygotowywania do ujawnienia danych niefinansowych. Dlatego warto w przemyœlany i jak najbardziej zautomatyzowany sposób wdrożyć system ich raportowania. A dobry system gromadzenia danych w obszarach niefinansowych może okazać się cennš informacjš zarzšdczš poprawiajšcš jakoœć i zakres wiedzy o zmianach zachodzšcych w spółce lub całej grupie. Przedsiębiorcy, sporzšdzajšc roczne sprawozdania finansowe, w większoœci przypadków automatyzujš ten proces tak, aby jak najwięcej danych pozyskać z programów finansowo księgowych, kadrowo-płacowych, gospodarki magazynowej czy innych ewidencji. Również przy raportowaniu danych niefinansowych nie trzeba ponownie wynajdywać koła. Większoœć systemów IT zwišzanych z danymi wskazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym posiada potencjał do generowania zestawień również na potrzeby raportowania niefinansowego.

To, co najczęœciej wymaga usprawnień, sprowadza się do dopracowania planu kont funkcjonujšcego w przedsiębiorstwie oraz systemu IT, tak aby wskaŸniki niefinansowe mogły zostać należycie opisane i w efektywny sposób wyselekcjonowane, bez koniecznoœci angażowania znacznej iloœci zasobów.

Gromadzšc zatem dane niefinansowe do najbliższego raportu rocznego warto już dziœ myœleć systemowo o kolejnych latach. Tylko takie podejœcie pozwoli na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ryzyka i podniesienie jakoœci danych niefinansowych.