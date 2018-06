Zielona Góra: Żartował, że ma trotyl. Ewakuowano lotnisko

Mieszkaniec Warszawy wywołał swoim żartem alarm bombowy i doprowadził do ewakuacji lotniska w Zielonej Górze.

Jak informuje portal fly4free.pl, do zdarzenia doszło na najmniejszym lotnisku w Polsce, Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost.

23 czerwca, 48-letni mieszkaniec stolicy, podczas odprawy powiedział funkcjonariuszce ochrony lotniska, że ma przy sobie trotyl. Gdy dopytywano go o to, potwierdził, że ma przy sobie materiały wybuchowe.

W związku z sytuacją ogłoszono alarm bombowy i ewakuowano lotnisko. Straż graniczna sprawdziła bagaże, ale nie znalazła żadnych materiałów wybuchowych.

48-latka zatrzymano oraz odwieziono do policyjnego aresztu. Okazało się, że mężczyzna żartował, za co będzie musiał teraz ponieść konsekwencje. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokurator zdecydował, że mężczyzna zostanie objęty policyjnym dozorem. Obowiązuje go także zakaz zbliżania się do lotniska w Babimoście na odległość mniejszą niż 200 metrów.

Mężczyzna będzie musiał także pokryć koszty związane z ewakuacją lotniska i działaniem służb. Będzie to kosztować przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych.