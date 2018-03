W stolicy Teksasu wybuchła bomba. Czwarta w tym miesiącu

Co najmniej dwie osoby zostały ranne, w wyniku kolejnego w tym miesišcu wybuchu umieszczonej w paczce pocztowej bomby w stolicy Teksasu, Austin. To już czwarty atak tego rodzaju w ostatnim czasie - informuje Time.com.

Pierwsza bomba dostarczona w paczce 2 marca zabiła 39-letniego mężczyznę. Dwie kolejne eksplozje tego rodzaju ładunków miały miejsce 12 marca - w atakach z ich użyciem zginšł 17-latek, a dwie osoby zostały ranne.

Teraz po eksplozji czwartej bomby do szpitala trafiło dwóch młodych mężczyzn. Poczštkowo pojawiły się informacje, że w Austin doszło w niedzielę do dwóch wybuchów tego rodzaju przesyłek, ale jak dotšd nie zostały one potwierdzone.

Policja wezwała osoby mieszkajšce w pobliżu miejsca najnowszego ataku, aby pozostały w domach.

Jak dotšd policja nie poinformowała, czy niedzielny wybuch jest powišzany ze wczeœniejszymi atakami z użyciem bomb. Jednoczeœnie policjanci wzywajš mieszkańców, by nie przyjmowali przesyłek pocztowych niewiadomego pochodzenia.

Policja oferuje 115 tys. dolarów nagrody za informację o osobach odpowiedzialnych za eksplozje do jakich w marcu dochodzi w Teksasie.

Władze Teksasu podajš, że ataki mogš być tzw. zbrodniami nienawiœci (atakami ze względu na rasę, wyznanie, albo orientację seksualnš ofiary), ale nie wyklucza się również innych możliwych motywów sprawcy bšdŸ sprawców.