Wielka obława na handlarzy narkotyków

Łšcznie 32 dilerów i „hurtowników”, którzy uczynili sobie stałe Ÿródło utrzymania z handlu narkotykami zatrzymali we wspólnej operacji policjanci z różnych pionów. Całoœć działań nadzorowała warszawska prokuratura.

Wspólne działania prokuratorów z wydziału œledczego Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, oraz blisko 400 policjantów zostały przeprowadzone w minionš œrodę. Œledczy weszli do mieszkań i domów w Warszawie i innych miejscowoœciach Mazowsza. Zatrzymali 32 osoby, które trudniły się handlem narkotykami.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Wobec 25 podejrzanych prokurator skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztu. Wszystkie zostały przez sšd uwzględnione – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Saduœ, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W obławie na handlarzy narkotyków wzięli udział policjanci z komendy w Wołominie, wspierani przez antyterrorystów stołecznych oraz z Komendy Głównej Policji, a także funkcjonariuszy Centralnego Biura Œledczego Policji, i innych jednostek.

- Zatrzymanym ogłoszono kilkadziesišt zarzutów popełnienia przestępstw. W tym wprowadzania do obrotu œrodków odurzajšcych i substancji psychotropowych w znacznych iloœciach, a także udzielania tych substancji dla korzyœci majštkowych – zaznacza prok. Macin Saduœ.

Kim sš zatrzymani?

To zarówno dilerzy, jak i „hurtownicy” – w wieku od 20 do 65 lat. Handel narkotykami nie był dla większoœci z nich zajęciem okazjonalnym – przeciwnie, z procederu uczynili sobie stałe Ÿródło dochodu. Mieli wprowadzać na rynek œrodki odurzajšce przez kilka lat - głównie od 2010 do 2016 roku – ustalili œledczy.

- Poszczególni podejrzani wprowadzali do obrotu od dwóch do około 7,5 kilograma heroiny. Jednak w odniesieniu do dwóch innych zatrzymanych osób iloœć była większa, i sięgała łšcznie ponad 46 kilogramów tego œrodka – zaznacza prok. Marcin Saduœ.

Czeœć dilerów podczas przesłuchania potwierdziła swój udział w handlu narkotykami.

Efektem przeszukań w ramach obecnej akcji jest też przejęcie znacznych iloœci narkotyków – heroiny i marihuany, oraz 67 tys. zł w gotówce, należšcych do handlarzy.

Œledztwo w sprawie narkotykowych dilerów trwa od ponad roku. Podobnš, zakrojonš na szerokš skalę akcję, również z udziałem ok. 400 policjantów, przeprowadzono w czerwcu 2017 r.

Status podejrzanych w œledztwie ma obecnie 37 osób na których cišży kilkadziesišt zarzutów – głównie handlu œrodkami odurzajšcymi, ale i nielegalnego posiadania broni.

- Wobec tych 37 osób już skierowano do sšdu akty oskarżenia – mówi prok. Saduœ.

Większoœć objętych postępowaniem osób w przeszłoœci było karanych za przestępstwa narkotykowe, ale i rozboje, kradzieże, włamania czy oszustwa.

Za wprowadzanie do obrotu znacznej iloœci œrodków odurzajšcych grozi 12 lat więzienia, a za ich sprzedaż dla zysku - 10 lat.

- Ponieważ większoœć z podejrzanych uczyniło sobie z przestępstwa stałe Ÿródło dochodu, lub dopuœciły się go w warunkach recydywy, grozi im kara 15 lat pozbawienia wolnoœci – tłumaczy Marcin Saduœ. Jak dodaje w obecnej akcji zatrzymań wzięło udział oprócz kilkuset policjantów z Mazowsza, także wszyscy prokuratorzy wydziału œledczego Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga. - Tego wymagał zakres czynnoœci procesowych wynikajšcy z licznego grona zatrzymanych i obszernego materiału dowodowego - zaznacza prok. Saduœ.

Œledczy twierdzš, że nie powiedzieli ostatniego słowa - obecne zatrzymania nie sš ostatnimi jakie sš planowane.