Trump: Chciałbym, żeby słuchali mnie jak Kima

- On jest głową tego kraju - mówił Trump w wywiadzie dla Fox News. - Koreańczycy wiedzą, że jest silną głową. I nikomu nie pozwala myśleć inaczej.

- Kiedy Kim mówi, jego ludzie stają na baczność - zachwycał się Trump. - Chciałbym, żeby moi ludzie, szczególnie ci w Białym Domu, reagowali tak samo.

W amerykańskich mediach niemal natychmiast pojawiły się komentarze, że Trump zazdrości Kimowi jego dyktatorskiej potęgi.

Później, w rozmowie z dziennikarzami, Donald Trump stwierdził: - To był żart, nie rozumiecie, co to jest sarkazm.

What did you mean just now when you said you wished Americans would sit up at attention when you spoke?



TRUMP: I'm kidding. You don't understand sarcasm. Who are you with? You're with CNN? Hey, you are the worst. pic.twitter.com/ggl4YzzGUh