Czas uciszyć tę burzę - konflikt o ustawę o IPN komentuje Tomasz Pietryga

Ustawa o IPN powinna zostać znowelizowana. Inaczej konflikt będzie eskalował.

Już 1 marca, w dniu, w którym wchodzš nowe przepisy ustawy o IPN, prokuratury może zalać lawina zawiadomień o możliwoœci popełnienia przestępstwa. Nie tylko od osób, które upomnš się o prawdę historycznš, ale także tych, które rozemocjonowała polsko-izraelska wymiana ciosów. Można się też spodziewać prowokacji.

Wbrew zapowiedziom niektórych czołowych polityków PiS, o „zamrożeniu" ustawy nie może być mowy, bo formuła taka w polskim prawie nie istnieje. Barierš nie będzie też prezydencki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoœci noweli o IPN z ustawš zasadniczš, gdyż do czasu wydania wyroku istnieje domniemanie jej konstytucyjnoœci. Zawieszenia postępowania może dokonać tylko sšd, czekajšc na stanowisko Trybunału, jednak dopiero gdy akt oskarżenia trafi przed oblicze Temidy. Zresztš wiara w zbawiennš decyzję TK może się okazać złudna, bo orzeczenie nie musi być zgodne z oczekiwaniami. Częœć prawników zresztš krytykuje słaboœć wniosku prezydenta do Trybunału.

Egzekwowania nowych przepisów nie zablokuje też Zbigniew Ziobro. Gdyby jako prokurator generalny wydał takie wytyczne, naraziłby się na odpowiedzialnoœć przed Trybunałem Stanu.

Ziobro co prawda, mówišc, że „młyny sprawiedliwoœci mielš powoli", sugerował, że prokuratorzy nie będš się spieszyć, ale nie oznacza to, że postępowania się nie rozpocznš.

Tak naprawdę odium noweli spada na prokuratorów. Będš musieli przyjmować zawiadomienia. I już sam fakt, że któreœ zostało złożone np. przeciwko czołowemu politykowi z Izraela czy znanemu amerykańskiemu dziennikarzowi, będzie ładunkiem wybuchowym za granicš. Sprawiajšcym, że spór wokół ustawy i napięcie na linii Polska – Izrael, USA nie tylko nie wygaœnie, ale wobec przypadków przeniesienia go na grunt odpowiedzialnoœci karnej będzie się pogłębiać i eskalować.

O tym, jak niewiele trzeba, aby taki wybuch sprowokować, œwiadczy choćby reakcja opinii œwiatowej na słowa premiera Mateusza Morawieckiego z Monachium, gdzie wyrwane z kontekstu zdanie sprawiło, że przygasajšcy spór wybuchł na nowo.

Polskie państwo musi stanšć przed odpowiedzialnym wyborem. Albo weŸmie na siebie wszystkie konsekwencje stosowania nowego prawa, albo doprowadzi do szybkiej nowelizacji ustawy, usuwajšc z niej kontrowersje bšdŸ zawieszajšc jej działanie, dopóki nie zostanie poprawiona. Udawanie, że choć ustawa obowišzuje, nie będzie stosowana, stawia nasz system prawny w bardzo złym œwietle.

Polsce potrzebna jest też jednolita narracja kryzysowa, spójnoœć komunikacji i jednolite zarzšdzanie rozwišzaniem problem po stronie rzšdu. Jednoœć tej narracji, nieosišgalna ze względu na brak porozumienia całej polskiej klasy politycznej, niech będzie przynajmniej po stronie zjednoczonej prawicy. Tylko tak państwo udanie zmierzy się z jednym z największych kryzysów wizerunkowych w ostatnich latach.