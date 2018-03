Antoni Macierewicz: To gest w stronę ludzi układu stanu wojennego

- To stanowisko jest szokujšce i bardzo żałuję, że doszło do takiego momentu - powiedział o zawetowaniu ustawy degradacyjnej były szef MON Antoni Macierewicz.

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjnš argumentujšc, że jest ona sprzeczna ze standardami demokratycznego państwa.

Andrzej Duda wyraził wiele wštpliwoœci dotyczšcych ustawy degradacyjnej.

Decyzję prezydenta skomentował były szef MON Antoni Macierewicz. - To smutna wiadomoœć dla Polski - powiedział w rozmowie z Radem Wnet.

- To tłumaczenie, to stanowisko jest szokujšce i bardzo żałuję, że doszło do takiego momentu, kiedy prezydent RP, wybrany w wolnych wyborach przez obóz patriotyczny, formułuje takie stanowisko, które jest sprzeczne w sposób zasadniczy z podstawowymi wskazaniami ruchu niepodległoœciowego i bardzo negatywnie się odciœnie na morale armii, w istocie przywracajšc ducha, ale też wzmacniajšc œrodowiska, które wywodzš się z układu stanu wojennego i tamtego czasu. To nie ma cienia wštpliwoœci, że to będzie traktowane jako gest w ich stronę i jest gestem w ich stronę. Bardzo wzmocni ich wpływy i prowadzi do bardzo istotnych dylematów dla ludzi obozu patriotycznego. To po prostu następny krok w bardzo złš stronę, z jakim mamy do czynienia w cišgu ostatnich miesięcy - dodał Macierewicz.

Były szef MON uważa, że po tej decyzji prezydent będzie traktowany przez osoby zwišzane z tamtym okresem jako obrońca. - Ta obrona przyszła ze strony prezydenta, bardzo Ÿle się stało dla niepodległoœci Polski, rozwoju armii, rozbudowy niepodległej armii, to bardzo zły znak i zła decyzja - powiedział polityk PiS.