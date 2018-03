Sondaż: Kto najlepszym kandydatem PiS w Warszawie

Kto byłby najlepszym kandydatem PiS na prezydenta Warszawy? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Michał Dworczyk, a nie Patryk Jaki czy Stanisław Karczewski, jest najpoważniejszym kandydatem obozu rzšdzšcego na prezydenta Warszawy.

Nasi rozmówcy na Nowogrodzkiej twierdzš, że we władzach PiS pojawiła się koncepcja, by w stolicy wystartował Michał Dworczyk, obecnie szef kancelarii premiera, wczeœniej wiceszef MON – pisał w lutym Michał Kolanko.

- Michał Dworczyk to dobry kandydat na prezydenta Warszawy. Jeœli zostanie kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy na włodarza stolicy, to bardzo będzie mnie to cieszyć. Choć równie silnym kandydatem jest Patryk Jaki – powiedział Jacek Sasin (PiS) w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Spoœród polityków przymierzanych do kandydowania na prezydenta Warszawy największy odsetek badanych (15 proc.) ocenił, że najlepszym kandydatem PiS byłby Patryk Jaki. Stanisław Karczewski zdobył 7 proc. głosów, a Michał Dworczyk – 4 proc. Prawie co pišty respondent odpowiedział jednak, że kandydatem powinien być ktoœ inny, a prawie 60 proc. ankietowanych nie umiało zajšć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

- Częœciej na kandydaturę Patryka Jakiego wskazywali mężczyŸni (16 proc. vs 14 proc. kobiet). Jest on też odpowiedniejszym kandydatem PiS na prezydenta Warszawy wg osób w wieku 25-34 lata (22 proc.), badanych o najniższym poziomie wykształcenia (24 proc.) oraz osób z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (18 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

W lutym Patryk Jaki wykluczył wiceprezydenturę u boku Stanisława Karczewskiego w stolicy.

"Nie będę kandydował na prezydenta Warszawy" - napisał w œrodę na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Nie będę kandydował na prezydenta #Warszawa. W ostatnim czasie przeprowadziłem wiele rozmów z Warszawiakiami, którzy przynosili wiele dobrych inicjatyw i projektów. Wszystkie przekaże kandydatowi @pisorgpl, który jestem przekonany wygra wybory. Będę go bardzo wspierał. #briefing pic.twitter.com/CXzj9N8NY8 — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 14 marca 2018

