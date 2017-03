RZECZoPOLITYCE Mularczyk: Tusk walczy o RE, bo nie ma czystych rąk

Niedawno zapadła decyzja o tym, że poseł Solidarnej Polski przechodzi do PiS. Mularczyk mówił, że już w kampanii wyborczej zapowiadał powrót do PiS. - Na obecnym etapie większa siła oddziaływania będzie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę to wracam do macierzy – powiedział parlamentarzysta. - To wcześniejsze podzielenie i potem połączenie dało świetny efekt.

Czy inni posłowie planują przejście do PiS? - Nie wiem, to była moja indywidualna decyzja. Poinformowałem o tym wcześniej Zbigniewa Ziobrę – mówił Mularczyk. - W ramach PiS będę skuteczniejszym politykiem.

Mularczyk nie chciał komentować konferencji klimatycznej, o której kilka miesięcy temu, w kontekście Solidarnej Polski, napisał „Newsweek”. Pojawiły się wówczas wątpliwości czy pieniądze z Unii Europejskiej zostały przeznaczone na właściwy cel. - Pamiętam, że byliśmy bardzo zaangażowani w sprawy klimatyczne – mówił Mularczyk. - Byłem wtedy, pamiętam, że ten temat był niezwykle ważny.

- Zbigniew Ziobro, jako Prokurator Generalny, zalecił wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Mam nadzieję, że prokuratura to wyjaśni – dodawał Mularczyk.

Jednym z postulatów Solidarnej Polski było zniesienie podatków dla emerytów. - Zupełnie inna formuła jest partii, która jest w opozycji, a inna partii, która rządzi – bronił się Mularczyk. Dodał, że będąc w opozycji nie ma się wglądu w różne dokumenty, stąd po objęciu władzy trzeba zweryfikować różne plany.

Prowadzący przytoczył cytat z tygodnika „Newsweek”, w którym jest mowa o interwencji w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego w sprawie byłego zięcia jego brata – Marcina Dubienieckiego. - Nie widzę potrzeby takiej interwencji – mówił Mularczyk. - Jeżeli do pana by ktoś z rodziny się zgłosił, że jest jakiś problem, to by pan nie pomógł? Nie znam szczegółów sprawy.

Jacek Saryusz-Wolski, do niedawna eurodeputowany PO, ma przejść do Polski Razem i być kandydatem polskiego rządu na objęcie funkcji szefa Rady Europejskiej, zamiast Donalda Tuska. - Obserwując jego działalność myślę, że byłby lepszym kandydatem z punktu widzenia Polski – mówił Mularczyk. Jaka przyszłość czeka Tuska? - Wróci do Polski, to pomyślimy – powiedział gość.

- Mam takie poczucie, że on wie, iż w sprawie katastrofy smoleńskiej nie ma czystych rąk. Dlatego tak usilnie walczy o ważną funkcję w Europie – ocenił zachowanie Tuska Mularczyk.