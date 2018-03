Sąd o "500+": mąż nie zawsze jest rodziną

Stosunki rodzinne nie sš materiš, którš można regulować sztywno.

Kobieta nie mieszkała z mężem i dwójkš wspólnych dzieci, na które płaciła alimenty. Ubiegała się o 500+ na dziecko swoje i innego mężczyzny, z którym trzy lata żyła pod jednym dachem. Formalnie konkubent nie był jednak ojcem dziecka, bo obowišzuje domniemanie ojcostwa męża. Sprawa o rozwód i zaprzeczenie ojcostwa trwa.

Gmina jednak odmówiła przyznania kobiecie œwiadczenia wychowawczego na dziecko, zaliczajšc do składu jej rodziny męża. Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do rodziny zaliczamy bowiem małżonków. Mšż zaœ lepiej zarabiał, co spowodowało, że kobieta przekroczyła kryterium dochodowe. Co ciekawe, najmłodsze dziecko policzono jako pierwsze dziecko w rodzinie kobiety. Nie policzono dwójki dzieci, które miała z mężem, bo nie mieszkała z nimi.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Szczecinie uchylił niekorzystnš dla kobiety decyzję, uzasadniajšc, że stosunki rodzinne nie sš materiš do sztywnej i kazuistycznej regulacji.

Ustawa zawiera definicję rodziny. Oznacza ona odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujšce wspólnie z tymi osobami, pozostajšce na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat, legitymujšce się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoœci. Należy przyznać więc rację organom orzekajšcym w sprawie, że nie majš one dowolnoœci w ustalaniu członków rodziny wnioskodawcy. Ustawodawca zobowišzał jednak gminę do analizy tej kwestii w odniesieniu do każdej konkretnej sprawy poprzez użycie słowa „odpowiednio". W rozpatrywanej sprawie gmina powinna zawiesić postępowanie i poczekać na rozstrzygnięcia sšdu rodzinnego. Š?

Sygnatura akt: II SA/Sz 58/18