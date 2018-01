Kierowcy wcześniej na emerytury - wkrótce wyrok Sądu Najwyższego

Prokuratura proponuje korzystnš dla kierowców interpretację przepisów emerytalnych – rozstrzygnięcie Sšdu Najwyższego już za tydzień.

W œrodę 31 stycznia 2018 r., Sšd Najwyższy zajmie się rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego (sygn. akt III UZP 8/17), które może mieć ogromne znaczenie nawet dla kilkudziesięciu tysięcy zawodowych kierowców starajšcych się o wczeœniejsze emerytury.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zagadnienie prawne, nad którym pochylš się sędziowie SN, dotyczy osób, które przed 1999 r., poza zawodem kierowcy, w czasie pracy wykonywały obowišzki spedytora, ładowacza czy konwojenta. Jeœli tacy pracownicy udowodniš 25 lat stażu wypracowanego przed 1 stycznia 1999 r., w tym 15 lat pracy w warunkach szczególnych jako kierowca, to mogš starać się o przejœcie na emeryturę po ukończeniu 60 lat. Na takie œwiadczenia cišgle więc mogš liczyć osoby urodzone w latach 50.

W pełnym wymiarze

Podstawę przyznawania takich emerytur daje rozporzšdzenie z 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Okazuje się, że osoby, które starajš się o te œwiadczenia, majš kłopot z udowodnieniem, że wymagane przez przepisy 15 lat przepracowali w pełnym wymiarze jako kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony. Jeœli ze œwiadectwa pracy wynika, że w tym czasie kierowca wykonywał też inne czynnoœci, np. spedytora, ładowacza czy konwojenta, to zarówno ZUS, jak i sšdy powszechne odmawiajš przyznania wczeœniejszej emerytury. W orzecznictwie sšdów powszechnych, w tym Sšdu Najwyższego, powstały jednak rozbieżnoœci, bo częœć wyroków przewiduje możliwoœć przyznania emerytury w takim przypadku. Uznajš te dodatkowe czynnoœci dotyczšce załadunku, rozładunku, spedycji, codziennej obsługi pojazdu i przyczep, a także utrzymania pojazdu w czystoœci, czy inne czynnoœci służbowe majšce na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, pojazdów i przewożonych rzeczy za zwišzane z wykonywaniem zawodu kierowcy.

Pierwszy prezes SN skierował więc wniosek do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych o rozstrzygnięcie tych rozbieżnoœci.

Korzystne stanowisko

„Rzeczpospolitej" udało się dotrzeć do stanowiska Prokuratury Krajowej sformułowanego na potrzeby tego postępowania. Wynika z niego, że Prokuratura jest za rozszerzajšcš interpretacjš przepisów, lepiej chronišcš osoby pracujšce w zawodzie kierowcy.

– Należy podzielić poglšd, że wszystkie te czynnoœci wpisujš się integralnie w zakres pojęcia prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony – zauważa Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego. – Nie sš to więc inne czynnoœci łšczone z pracš kierowcy w warunkach szczególnych, ale œwiadczenie takiej pracy, podobnie jak prowadzenie pojazdu. Tym samym wykonywanie takich prac nie może prowadzić do stwierdzenia, że kierowca nie œwiadczył pracy w szczególnym charakterze, stale i w pełnym wymiarze. Warto przy tym zwrócić uwagę, że gdyby w czasie godzin pracy kierowcy towarzyszył konwojent czy ładowacz, to w okresie wykonywania przez te osoby czynnoœci załadunkowych i administracyjnych kierowca nie prowadziłby przecież samochodu, lecz oczekiwał biernie na zakończenie czynnoœci. Praca kierowcy byłaby wtedy mniej obcišżajšca, a przerwy w wykonywaniu zawodu nie stałyby na przeszkodzie w przyznawaniu mu prawa do wczeœniejszej emerytury. Inne rozstrzygnięcie prowadziłoby do nierównego, wręcz gorszego traktowania kierowców wykonujšcych więcej czynnoœci w granicach swoich obowišzków służbowych w tych samych godzinach pracy. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska

Jeœli wyrok Sšdu Najwyższego będzie korzystny dla kierowców, nie mam wštpliwoœci, że z możliwoœci przejœcia na wczeœniejsze emerytury skorzysta wielu takich pracowników. Zarówno tych, którym zdrowie na to pozwala i lubiš jeŸdzić ciężarówkami, dlatego sš bardzo cennymi pracownikami dla firm transportowych ze względu na swoje doœwiadczenie, jak i tych, którym stan zdrowia nie pozwala już na takš pracę. Trzeba jednak pamiętać, że branża transportowa cierpi na permanentny brak kierowców i odejœcie kolejnej grupy pracowników pogłębi tę lukę. Z naszych szacunków wynika, że już teraz brakuje około 100 tys. pracowników, a w następnych latach luka może być jeszcze większa. Potrzebne sš więc pilne działania rzšdu, nie tylko stawiajšce na edukację, bo tu efekty odczujemy dopiero za kilka lat. Alternatywš jest przestawienie się na pojazdy automatyczne.